Na ulicama Novog Sada, tokom jednog kišnog dana nedavno je zabeležen prizor koji je odmah privukao pažnju prolaznika i kasnije raznežio veliki broj korisnika društvenih mreža.

Jedna baka sedela je na ulici sa velikim korpama cveća i uprkos hladnoći ostala smirena i strpljivo čekala nove kupce. Snimak ovog trenutka objavljen je na Instagram stranici "017_dn" i ubrzo izazvao lavinu reakcija širom Srbije.

"Novi Sad: Koliko je teško prodavati cveće po kiši i hladnoći – to samo ova baka zna", stoji u opisu snimka.

Kako se na snimku vidi, pored pokretnih stepenica u samom gradu, baka je, sa maramom na glavi i zimskom jaknom, sedela na stoličici i prodavala svoje prelepo cveće u svim mogućim bojama.

I dok bi mnogi mlađi od nje, na njenom mestu, pri pogledu na kišu odustali i otišli svojim kućama, ona je ostala da strpljivo čeka prolaznike i ponudi im svoj trud i osmeh.

"Kakav borac"

Video snimak brzo je postao viralan, a ljudi širom Srbije nisu mogli da sakriju divljenje prema baki. Mnogi su komentarisali njenu upornost i vedrinu uprkos tome što možda upravo ovako zarađuje hleb.

"Moja komšinica, predivna", "Dobra baka! Stalno sam kupovala od nje dok sam živela tamo", "Kakav borac, možda nema penziju ili joj je baš mala, neka je živa i zdrava",bili su samo neki od komentara ispod videa.