Koliko puta ste čuli priču prilikom prodaje, odnosno kupovine automobila, da je četvoročkaš u odličnom stanju jer je njegova prethodna vlasnica baka koja ga je vozila samo do groblja?

Ili do prodavnice vikendom - nebitni su detalji, sve varijacije su moguće.

E, čini se da je mit razbijen i da je istinit. Tako bar u šali ljudi vele za snimak bake iz Nemačke koji se širi na društvenim mrežama.

Može e i istinata da si kazva.😆https://t.co/mG9dyDZKNm — (⁠⊙⁠_⁠◎⁠) (@GValchev0) April 1, 2024

Baka vozi "G klasu" - i to do supermarketa! Pa vi sad recite da te priče nisu istinite i da to prodavci koriste da bi podigli cenu svojih automobila.

Šaljivi komentar koji je "pobedio" glasi: "Dajem 200 evra za podatak gde baba živi!"

BONUS VIDEO: