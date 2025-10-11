Evropa bi trebalo da bude povezanija nego ikad u narednih 20 godina. Naime, Evropska unija planira da izgradi kontinentalnu mrežu brzih železnica koja bi trebalo da poveže sve prestonice i veće urbane centre.

Projekat, nazvan Evropska mreža brzih železnica, koji promoviše udruženje CER (Zajednica evropskih železničkih i infrastrukturnih kompanija), uskoro bi trebalo da dobije zvanično odobrenje Evropske komisije. To je najveći infrastrukturni projekat u istoriji EU, vredan 546 milijardi evra, koji ima za cilj stvaranje bržeg, zelenijeg i otpornijeg evropskog transportnog sistema. Foto: Profimedia

Plan predviđa više od 49.400 kilometara novih i modernizovanih pruga, na kojima bi vozovi saobraćali brzinama između 250 i 350 kilometara na sat. Nova mreža će pokrivati sve glavne gradove, kao i veće aglomeracije sa više od 250.000 stanovnika, poput Soluna, LJubljane, Krakova ili Marseja.

Alberto Macola, izvršni direktor CER-a, naglasio je da je cilj projekta da železnica postane glavni oblik transporta u Evropi. Prema procenama CER-a, 50 odsto putovanja na velike udaljenosti u budućnosti će se obavljati brzim vozovima, dok će 20 odsto njih i dalje koristiti konvencionalne linije, navodi Juronjuz.

Foto: Profimedia

"Brza železnica kao okosnica evropskog zelenog transporta"

Iako Evropa decenijama ulaže u železnice, Macola upozorava da se kontinent suočava sa ozbiljnim infrastrukturnim nedostacima. Projekat brzih železnica je usko povezan sa ciljevima Evropskog zelenog plana, koji predviđa smanjenje emisije gasova staklene bašte iz transporta za 90 odsto do 2050. godine. Brza železnica, kao energetski efikasan i održiv oblik transporta, trebalo bi da postane okosnica evropskog zelenog transporta. Foto: Profimedia

Prema planovima, putovanje od Atine do Istanbula trebalo bi da traje četiri sata, dok bi se od Madrida do Milana moglo stići za manje od šest sati. Ovo bi brze vozove učinilo ozbiljnim konkurentom vazdušnom saobraćaju na kraćim rutama, sa mnogo manjim ugljeničnim otiskom.

(Juronjuz, Tportal)

BONUS VIDEO: