Glumica Mina Lazarević (50) već neko vreme uživa u ljubavi sa kolegom, poznatim glumcem Vladimirom Posavcem Tušekom (51). Prvi put je otvoreno govorila o njihovom odnosu i otkrila koliko joj njegova prisutnost znači u životu.

Foto: Nportal

 

 

- Kada nekog prihvatiš onakav kakav on jeste i kada ga takvog voliš, kada je to to, i kada si svestan toga i svih njegovih osobina i još više ga voliš zbog toga, onda je to perspektivno. Nešto što ispunjava, daje ti snagu i krila i možeš planine da pomeraš. On je moja podrška i vetar u leđa apsolutno. NJegov nadimak je Poske - rekla je Mina, a na pitanje voditelja da li se on zove Vladimir, glumica se zaljubljeno nasmejala.

 

 

Pročitajte još

MNOGI NE ZNAJU: Mladi pevač je Halidov unuk

MNOGI NE ZNAJU: Mladi pevač je Halidov unuk

09:23

Kako je Dajana Kiton spasila Paćina BANKROTA

Kako je Dajana Kiton spasila Paćina BANKROTA

09:17

"TEŠKO JE" Mijatović OČI U OČI sa Deom - "Bivša ko bivša..."

"TEŠKO JE" Mijatović OČI U OČI sa Deom - "Bivša ko bivša..."

08:46

PROSLAVILA SE U KUMU Umrla holivudska diva, dobitnica Oskara

PROSLAVILA SE U KUMU Umrla holivudska diva, dobitnica Oskara

21:43

 
LJubavni život Mine Lazarević

Podsetimo, Mina je tokom najveće popularnosti upoznala svog prvog supruga, džez-pijanistu Aleksandra Miletića, sa kojim ima sina Luku, koga je rodila sa samo 22 godine.

Foto: V. Danilov

 

 

Nakon razvoda, podršku joj je pružio upravo prvi muž, naročito u teškom periodu kada se rastala od baletskog igrača Gorana Stanića zbog porodičnog nasilja. Iz drugog braka glumica ima ćerku Ivu i sina Marka.

(Mondo)

SRAM VAS BILO! Albanci proslavili pobedu povicima "Umri Srbijo"
Sport

SRAM VAS BILO! Albanci proslavili pobedu povicima "Umri Srbijo"

POZNATO KO ĆE NA KLUPU SRBIJE Evo ko menja Dragana Stojkovića Piksija protiv Andore
Sport

POZNATO KO ĆE NA KLUPU SRBIJE Evo ko menja Dragana Stojkovića Piksija protiv Andore

BONUS VIDEO:

#Mina Lazarević #glumica Mina Lazarević #Mina Lazarević novi dečko #Mina Lazarević razvod #Mina Lazarević bivši suprug #Vladimir Posavec Tušek #glumac Vladimir Posavec Tušek #VIP
Komentari 0
НЕМАЧКИ ЛИСТ ШОКИРАО: Нећете веровати шта Асад ради у Москви, након пада свог режима овако проводи дане

NEMAČKI LIST ŠOKIRAO: Nećete verovati šta Asad radi u Moskvi, nakon pada svog režima ovako provodi dane