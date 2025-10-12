Glumica Mina Lazarević (50) već neko vreme uživa u ljubavi sa kolegom, poznatim glumcem Vladimirom Posavcem Tušekom (51). Prvi put je otvoreno govorila o njihovom odnosu i otkrila koliko joj njegova prisutnost znači u životu.

- Kada nekog prihvatiš onakav kakav on jeste i kada ga takvog voliš, kada je to to, i kada si svestan toga i svih njegovih osobina i još više ga voliš zbog toga, onda je to perspektivno. Nešto što ispunjava, daje ti snagu i krila i možeš planine da pomeraš. On je moja podrška i vetar u leđa apsolutno. NJegov nadimak je Poske - rekla je Mina, a na pitanje voditelja da li se on zove Vladimir, glumica se zaljubljeno nasmejala.

LJubavni život Mine Lazarević

Podsetimo, Mina je tokom najveće popularnosti upoznala svog prvog supruga, džez-pijanistu Aleksandra Miletića, sa kojim ima sina Luku, koga je rodila sa samo 22 godine. Foto: V. Danilov

Nakon razvoda, podršku joj je pružio upravo prvi muž, naročito u teškom periodu kada se rastala od baletskog igrača Gorana Stanića zbog porodičnog nasilja. Iz drugog braka glumica ima ćerku Ivu i sina Marka.

