Dajana Kiton je preminula u 79. godini. Strani mediji potvrdili su da je legendarna glumica preminula u Kaliforniji.

Detalji o uzroku smrti za sada nisu poznati, a porodica je zatražila privatnost u ovom trenutku, prema navodima portparola.

Prvi Oskar i karijera

Glumica je postala poznata sedamdesetih godina zahvaljujući ulozi u filmovima Kum i saradnji sa rediteljem Vudijem Alenom. Dobitnica je Oskara za najbolju glumicu za film Eni Hol iz 1977. godine. Tokom duge karijere glumila je i u filmovima poput Klub bivših žena, sarađivala više puta sa rediteljkom Nensi Majers i igrala u franšizi Book Club (Književni klub). Foto: Profimedia

Biografski podaci

Glumica je rođena 1946. godine u Los Anđelesu kao Dajan Hol i bila je najstarije od četvoro dece. Otac joj je bio građevinski inženjer, dok je majka bila domaćica.

Ipak, Dajana je verovala da je njena majka sanjala o nečem većem.

- U dubini duše, verovatno je želela da bude zabavljač na neki način. Pevala je. Svirala je klavir. Bila je prelepa. Bila je moj najveći oslonac, rekla je People 2004. godine.

Tokom srednje škole glumila u pozorišnim predstavama, a nakon mature 1964. godine upisala je studije drame. Međutim, ubrzo je napustila fakultet i preselila se u NJujork kako bi pokušala da se izbori u pozorišnom svetu. Kao profesionalno ime izabrala je majčino devojačko prezime — Kiton— jer je već postojala Dajana Hal registrovana u udruženju glumaca.

Prve pozorišne uloge i borba sa poremećajem ishrane

Godine 1968. Keaton je dobila ulogu na Brodveju u mjuziklu Hair kao zamena za lik Šile. U intervjuu iz 2017. godine navela je da je u tom periodu patila od bulimije, nakon što joj je režiser rekao da mora smršati — iako ga nije krivila za bolest.

- Verujte mi, to je imalo veze s prekomernom potrebom za ‘više’. Previše. To je bila mentalna bolest. Postala sam majstor u skrivanju. Sakrivanju bilo kakvih dokaza — kako obezbediti da niko ne sazna? Živiš život koji je veoma čudan. Živiš laž, izjavila je.

Oporavila se uz pomoć terapije, ali je kazala da je bulimija umanjila njenu sposobnost da uživa u vremenu koje je provela na Brodveju.

Ulazak u film i proboj

Sledeća njena pozorišna uloga bila je u Alenovoj predstavi Play It Again, Sam koja je premijerno izvedena 1969. godine, za koju je dobila nominaciju za Tonija.

Na filmu je debitovala 1970. u ostvarenju Lovers and Other Strangers, ali pravi proboj došao je kada ju je Frensis Ford Kopola angažovao za ulogu Kay Adams — devojke Majkla Korleonea — u filmu Kum, koji je objavljen 1972. Nije pročitala roman Maria Puzoa pre audicije, niti je znala o čemu se radi.

- Mislim da je najljubaznija stvar koju su mi ikada učinili jeste to što sam dobila ulogu u Kumu a nisam ni pročitala knjigu. Nisam znala nijednu stvar. Samo sam šetkala po audicijama. Mislim da je to bilo neverovatno za mene. A onda sam morala nekako da pročitam knjigu, rekla je za People 2022.

Film je postigao veliki uspeh i osvojio Oskara za najbolji film (Best Picture). Kiton se potom vratila ulozi u The Godfather Part II (1974), koji je takođe osvojio Oskara za najbolji film, i kasnije se pojavila i u The Godfather Part III (1990).

Saradnja sa Vudijem Alenom i lične nesigurnosti

Keaton je nastavila saradnju sa Alenom, pojavljujući se u filmskim verzijama Play It Again, Sam (1972), Sleeper (1973) i Love and Death (1975). I pored uspeha, nesigurnost ju je i dalje pratila – nikada nije gledala svoje filmove:

- Jednostavno ne volim kako izgledam i zvučim, izjavila je za People 1975.

Godine 1977. ostvarila je zapaženu ulogu u filmu Annie Hall (u režiji Alena), gde je tumačila naslovni lik. Za tu ulogu dobila je Oskara za najbolju glumicu. Stajling lika u filmu — muški krojevi, prsluci, strukturirane pantalone — često je bio inspirisan njenim pravim garderoberom, a film je učvrstio njen status modnog ikona.

Iako su mnogi spekulisali da je film delimično inspirisan njihovim odnosom, Kiton je rekla za The New York Times:

- Nije tačno, ali u njemu ima elemenata istine.

Kasnije je sarađivala sa Alenom i u filmovima Interiors (1978), Manhattan (1979) i Manhattan Murder Mystery (1993). U vreme kada je Alen bio na meti optužbi za seksualno zlostavljanje njegove usvojene ćerke Dajlan Farou (Dylan Farrow), ona ga je branila:

Ostale značajne filmske uloge

Neke od njenih značajnih filmova uključuju Looking for Mr. Goodbar (1977), Reds (1981), Shoot the Moon (1982) i The Little Drummer Girl (1984). Sa Nensi Majers počela je saradnju 1987. u filmu Baby Boom, a kasnije su sarađivali u Father of the Bride (1991), Father of the Bride Part II (1995) i Something’s Gotta Give (2003), za koji je dobila novu nominaciju za Oskara. U intervjuu za Vulture 2020. godine rekla je:

- Iskreno, može delovati slatko, ali volim filmove Father of the Bride. Bile su veoma dirljive.

Takođe je igrala u The First Wives Club (1996) sa Goldie Hawn i Bette Midler, gde tri žene pevaju pesmu "You Don’t Own Me". Za vreme snimanja bila je nervozna jer su Havn i Midler bile izuzetne glumice.

Posle toga, pojavila se u The Family Stone, Because I Said So, Finding Dory, Book Club (i nastavku) i Poms. Retko je nastupala u televiziji — imala je glavnu ulogu u HBO-ovoj mini-seriji The Young Pope (2016). Takođe je režirala filmove: dokumentarac Heaven (1987), Hanging Up (2000) i epizodu serije Twin Peaks.

Pogled unazad i porodični život

Gledajući unazad, Keaton je rekla za People 2019. godine: - Ne znam ništa, i nisam naučila. Starenje me nije učinilo mudrijom. Bez glume bila bih neuklopljena.

Nikada se nije udavala.

- Danas sam razmišljala — jedina sam u mojoj generaciji glumica koja je ceo život bila sama žena. Stvarno mi je drago što se nisam udala. Ja sam mrvicu čudna. Sećam se da je u srednjoj školi jedan dečko prišao i rekao: ‘Jednog dana ćeš biti dobra supruga.’ A ja sam pomislila: ‘Ne želim da budem supruga. Ne.’“

U toku života bila je romantno povezana sa Alenom, Paćinom i Vorenom Bitiem. Usvojila je dvoje dece – ćerku Dekster 1996. i sina Đuka 2001. godine:

- Majčinstvo nije bila silna potreba koju nisam mogla da odbijem, bila je to misao koju sam dugo razmatrala. I onda sam skočila, izjavila je za Ladies’ Home Journal 2008. godine

(People)