Ukoliko ste gledali "Dinastiju" ili "Melrouz plejs", pamtite plavokosu lepoticu, koja je uvek bila u centru pažnje čim se pojavi u kadru. U pitanju je Heder Loklir, nekada zvezda TV serija, koja je poslednjih godina bila u centru pažnje medija samo zbog skandala.

Od 2008. godine, kratko nakon što joj je propao drugi brak, Loklir se borila sa depresijom i više puta je tražila pomoć psihijatra. Iste te godine prvi je put privedena zbog vožnje pod uticajem opojnih sredstava, lekova na recept.

2010. godine udarila automobilom u saobraćajni znak, pa pobegla sa mesta nesreće i "zaradila" prekršajnu prijavu. Dve godine kasnije prevezena je u bolnicu nakon što joj je pozlilo zbog mešanja lekova i alkohola i sumnje na pokušaj samoubistva. Opet je bila hospitalizovana.

U proteklih pet godina tri puta je bila na odvikavanju od alkohola - poslednji put nakon što je krajem 2019. završila na psihijatriji. Tada je u objavama na društvenim mrežama pisala da se "prepušta u božje ruke".

Pre nekoliko godina bila uhapšena kad je pijana napala i gušila svoju majku Dijanu. Takođe, pre dve godine dva puta su je uhapsili zbog vožnje pod uticajem alkohola i svađe s policajcima. I tada je sud odredio da mora na lečenje od alkohola.

U februaru 2018. godine završila je u pritvoru kad se napila, posvađala sa dečkom Krisom Hejserom, odgrizla mu deo nosa pa su se potukli i na kraju ga je ona izbacila iz kuće. Kad su se policajci pojavili, i njih je udarala nogama. Iste godine, nešto kasnije, opet je prevezena u bolnicu, na psihijatriju, jer je, navodno, pretila da će se ubiti.

Heder je svoj fizički izgled pokušala da popravi i estetskim intervencijama, ali čini se da je i u tome preterala.

Sada se, na iznenađenje gledalaca, pojavila u podkastu "What Do You Want?", sa prijateljicom DŽilijan Barberi, a slika sa seta je završila na Instagramu, gde su svi komentarisali njen izgled,

"Izgleda neverovatno", "Sredila se, hvala Bogu", glasili su neki od komentara.

(Mondo)

BONUS VIDEO: