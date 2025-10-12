Malo ko zna da je on bio u braku sa glumicom i pevačicom iz Splita Jelenom Bosančić.

Vladimir Posavac Tušek i Jelena Bosančić su u braku dobili i sina, ali je usledio razvod. Foto: HRT Printskrin

Mina iza sebe ima 2 braka, drugi završen zbog porodičnog nasilja

Mina Lazarević je u jeku popularnosti upoznala svog prvog supruga džez-pijanistu Aleksandra Miletića sa kojim je dobila sina Luku kada je imala samo 22 godine. Ipak, glumica se ponovo udala, ali se i ubrzo razvela od baletskog igrača Gorana Stanića zbog porodičnog nasilja. Glumica iz drugog braka ima ćerku Ivu i sina Marka.

Marko je nakon razvoda bio u ljubavi sa Tijanom Čvorak

Slomljeno srce nakon razvoda glumcu je lečila lepotica Tijana Čvorak koja nije deo javnog života. Naime, ona je završila likovnu akademiju, smer vizualne komunikacije te je poznata grafička dizajnerka.

"Tijana mi je velika životna podrška. Ona se meni ne petlja u posao, ali ja njoj da. To je zato što nemam pojma o njenom poslu pa je prirodno da se u sve razumem', govorio je glumac svojevremeno.

