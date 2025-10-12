Glumicu Betani DŽoj Lenc (44) publika najviše pamti po ulozi Hali DŽejms u popularnoj seriji "One Tree Hill", gde je tumačila najbolju prijateljicu Lukasa Skota i suprugu njegovog polubrata Nejtana.

Ono što je malo ko znao jeste da je glumica punih deset godina provela u kultu.

Posle završetka serije ostala je bliska sa koleginicama Sofiom Buš (43) i Hilari Barton Morgan (43), pa su zajedno pokrenule podkast "Drama Queens". Upravo je u jednoj od epizoda, Betani prvi put otvoreno progovorila o traumatičnom razdoblju svog života, želeći svojom pričom da pomogne drugima. Foto: Profimedia

Tada je otkrila i kako planira da napiše knjigu o iskustvu života u kultu.

- Voljela bih da pišem o svom iskustvu, jer sam bila deo kulta deset godina. To je vredna priča – ne samo o onome što sam prošla, nego i o oporavku koji je usledio u narednoj deceniji. Imam puno toga da kažem - ispričala je Lenc, naglasivši kako već ima napisane delove rukopisa. Iako joj je ADHD godinama otežavao da projekat privede kraju, ostala je uporna. Priznala je i da oseća veliki pritisak da sve iznese na ispravan način, pogotovo jer su u priču uključeni i drugi ljudi, a i pravne okolnosti su dodatno komplikovale proces. Uprkos svemu, uspela je – njena knjiga pod naslovom “Dinner for Vampires” (Večera za vampire) nedavno je objavljena.

Gostujući u podkastu "Call Her Daddy", Lenc je detaljno govorila o svom životu unutar kulta, ali i o braku sa sinom vođe. Tamo je otkrila šokantne detalje intimnog života.

- Bila sam potpuno nezainteresovana za seks, pa smo suprug i ja uveli raspored. Dogovorili smo tačno kojim danima ćemo spavati zajedno i tog dogovora smo se pridržavali, kako bi u kući bio mir - priznala je. Iako je u početku verovala da brak ima budućnost, ubrzo je shvatila da između nje i supruga nema dovoljno zajedničkih interesovanja. - Počela sam da izbegavam bračne dužnosti, a da bih spasila brak, pristala sam na raspored intimnih odnosa. Seks mi je postao obaveza, koju sam s vremenom sve više mrzila.

Prisjetila se i traumatičnih trenutaka kada bi njen suprug dolazio sa putovanja. - Svaki put kad bih ga dočekala na aerodromu, imala sam osećaj kao da proživljavam PTSP, jer sam znala da me kod kuće čeka izvršavanje bračnih obaveza - ispričala je glumica.

