Glumicu Betani DŽoj Lenc (44) publika najviše pamti po ulozi Hali DŽejms u popularnoj seriji "One Tree Hill", gde je tumačila najbolju prijateljicu Lukasa Skota i suprugu njegovog polubrata Nejtana.

Ono što je malo ko znao jeste da je glumica punih deset godina provela u kultu.

Posle završetka serije ostala je bliska sa koleginicama Sofiom Buš (43) i Hilari Barton Morgan (43), pa su zajedno pokrenule podkast "Drama Queens". Upravo je u jednoj od epizoda, Betani prvi put otvoreno progovorila o traumatičnom razdoblju svog života, želeći svojom pričom da pomogne drugima.

Foto: Profimedia

 

Tada je otkrila i kako planira da napiše knjigu o iskustvu života u kultu.

- Voljela bih da pišem o svom iskustvu, jer sam bila deo kulta deset godina. To je vredna priča – ne samo o onome što sam prošla, nego i o oporavku koji je usledio u narednoj deceniji. Imam puno toga da kažem - ispričala je Lenc, naglasivši kako već ima napisane delove rukopisa. Iako joj je ADHD godinama otežavao da projekat privede kraju, ostala je uporna. Priznala je i da oseća veliki pritisak da sve iznese na ispravan način, pogotovo jer su u priču uključeni i drugi ljudi, a i pravne okolnosti su dodatno komplikovale proces. Uprkos svemu, uspela je – njena knjiga pod naslovom “Dinner for Vampires” (Večera za vampire) nedavno je objavljena.

Pročitajte još

MESECIMA KRILI VEZU: Nakon razvoda, Mina ljubi kolegu (FOTO)

MESECIMA KRILI VEZU: Nakon razvoda, Mina ljubi kolegu (FOTO)

09:58

MNOGI NE ZNAJU: Mladi pevač je Halidov unuk

MNOGI NE ZNAJU: Mladi pevač je Halidov unuk

09:23

Kako je Dajana Kiton spasila Paćina BANKROTA

Kako je Dajana Kiton spasila Paćina BANKROTA

09:17

PROSLAVILA SE U KUMU Umrla holivudska diva, dobitnica Oskara

PROSLAVILA SE U KUMU Umrla holivudska diva, dobitnica Oskara

21:43

Gostujući u podkastu "Call Her Daddy", Lenc je detaljno govorila o svom životu unutar kulta, ali i o braku sa sinom vođe. Tamo je otkrila šokantne detalje intimnog života.

- Bila sam potpuno nezainteresovana za seks, pa smo suprug i ja uveli raspored. Dogovorili smo tačno kojim danima ćemo spavati zajedno i tog dogovora smo se pridržavali, kako bi u kući bio mir - priznala je. Iako je u početku verovala da brak ima budućnost, ubrzo je shvatila da između nje i supruga nema dovoljno zajedničkih interesovanja. - Počela sam da izbegavam bračne dužnosti, a da bih spasila brak, pristala sam na raspored intimnih odnosa. Seks mi je postao obaveza, koju sam s vremenom sve više mrzila.

Prisjetila se i traumatičnih trenutaka kada bi njen suprug dolazio sa putovanja. - Svaki put kad bih ga dočekala na aerodromu, imala sam osećaj kao da proživljavam PTSP, jer sam znala da me kod kuće čeka izvršavanje bračnih obaveza - ispričala je glumica.

SRAM VAS BILO! Albanci proslavili pobedu povicima "Umri Srbijo"
Sport

SRAM VAS BILO! Albanci proslavili pobedu povicima "Umri Srbijo"

POZNATO KO ĆE NA KLUPU SRBIJE Evo ko menja Dragana Stojkovića Piksija protiv Andore
Sport

POZNATO KO ĆE NA KLUPU SRBIJE Evo ko menja Dragana Stojkovića Piksija protiv Andore

BONUS VIDEO:

#Betani DŽoj Lenc #glumica Betani DŽoj Lenc #sekta #VIP
Komentari 0
РАЗОЧАРАВАЈУЋА ВЕСТ ИЗ РУСИЈЕ ЗА СРБИЈУ Гас нам понудили само до Нове године - Вучић открио каква се порука крије иза тога

RAZOČARAVAJUĆA VEST IZ RUSIJE ZA SRBIJU Gas nam ponudili samo do Nove godine - Vučić otkrio kakva se poruka krije iza toga