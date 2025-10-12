- Pevački drugu pesmu nisi doneo kako treba. Imaš prave mentore gde možeš da odabereš i da pametno radiš. Ja ne bih da pričam o najboljim kandidatima. Zorica i ja imamo producente u svom timu, pa ćemo da vidimo ko će šta da uradi - rekla je Viki Miljković.

- Ja imam profesora - rekla je Zorica.

- I ja imam profesora - rekla je Viki. FOTO: ATA / Antonio Anhel

- Ne bih ja da ih poredim... Moj je sigurno najbolji - rekla je Zorica Brunclik.

- Izvini, tebi je tvoj najbolji, moj je najbolji - rekla je Viki.

Svađa oko muževa

- Moj je sigurno najbolji, ne za mene, moj profesor je dvostruki prvak Evrope, moraš da budeš objektivna - rekla je Zorica.

- Okej, ja to poštujem, ali ne možeš da poštuješ druge - rekla je Viki.

- Ne možeš da porediš svog muža sa mojim mužem, pričamo kao umetnika i instrumentaliste, to ne dozvoljavam u mom prisustvu - rekla je Zorica.

- Ja Zoričinog muža poštujem iznad svega - rekla je Viki. Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Ma ne treba ti mog muža, mi nismo pričali o muževima - rekla je Zorica.

- Ja iznad svega poštujem Kemiša kao producenta, kao umetnika, kao harmonikaša - rekla je Viki.

- On nije harmonikaš, on je umetnik instrumentalista - rekla je Zorica.

Inače, Viki i Zorica su se posvađale i u emisiji "Amidži šou" gde su zajedno gostovale.

(Blic)

