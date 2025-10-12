- Pevački drugu pesmu nisi doneo kako treba. Imaš prave mentore gde možeš da odabereš i da pametno radiš. Ja ne bih da pričam o najboljim kandidatima. Zorica i ja imamo producente u svom timu, pa ćemo da vidimo ko će šta da uradi - rekla je Viki Miljković.

- Ja imam profesora - rekla je Zorica.

- I ja imam profesora - rekla je Viki.

FOTO: ATA / Antonio Anhel

 

 

- Ne bih ja da ih poredim... Moj je sigurno najbolji - rekla je Zorica Brunclik.

Pročitajte još

U HALIDOVU ČAST: Beograđani najavili okupljanje

U HALIDOVU ČAST: Beograđani najavili okupljanje

12:12

"SIGURNO JE BILO PREKO 300 MILIONA": Koliko je Halid zaradio

"SIGURNO JE BILO PREKO 300 MILIONA": Koliko je Halid zaradio

11:31

Pre veze sa Minom, glumac bio u braku sa PEVAČICOM

Pre veze sa Minom, glumac bio u braku sa PEVAČICOM

11:29

VIĐENI ZAJEDNO: Milan i bivša bliski posle razvoda

VIĐENI ZAJEDNO: Milan i bivša bliski posle razvoda

11:08

- Izvini, tebi je tvoj najbolji, moj je najbolji - rekla je Viki.

Svađa oko muževa

- Moj je sigurno najbolji, ne za mene, moj profesor je dvostruki prvak Evrope, moraš da budeš objektivna - rekla je Zorica.

- Okej, ja to poštujem, ali ne možeš da poštuješ druge - rekla je Viki.

- Ne možeš da porediš svog muža sa mojim mužem, pričamo kao umetnika i instrumentaliste, to ne dozvoljavam u mom prisustvu - rekla je Zorica.

- Ja Zoričinog muža poštujem iznad svega - rekla je Viki.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

 

 

- Ma ne treba ti mog muža, mi nismo pričali o muževima - rekla je Zorica.

- Ja iznad svega poštujem Kemiša kao producenta, kao umetnika, kao harmonikaša - rekla je Viki.

- On nije harmonikaš, on je umetnik instrumentalista - rekla je Zorica.

Inače, Viki i Zorica su se posvađale i u emisiji "Amidži šou" gde su zajedno gostovale.

(Blic)

SRAM VAS BILO! Albanci proslavili pobedu povicima "Umri Srbijo"
Sport

SRAM VAS BILO! Albanci proslavili pobedu povicima "Umri Srbijo"

POZNATO KO ĆE NA KLUPU SRBIJE Evo ko menja Dragana Stojkovića Piksija protiv Andore
Sport

POZNATO KO ĆE NA KLUPU SRBIJE Evo ko menja Dragana Stojkovića Piksija protiv Andore

BONUS VIDEO:

 

#Violeta Biki Miljković #pevačica Viki Miljković #Zorica Brunclik #Pevačica Zorica Brunclik #Viki Miljković i Zorica Brunclik svađa #Dragan Tašković Taške #Miroljub Aranđelović Kemiš #VIP
Komentari 0
ЗЕЛЕНСКИ У ПАНИЦИ: "Приоритетно бранимо 203 инфраструктурна објекта, треба више подршке на делу"

ZELENSKI U PANICI: "Prioritetno branimo 203 infrastrukturna objekta, treba više podrške na delu"