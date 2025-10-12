Mirko Pajčin, poznatiji kao Baja Mali Knindža, jedan je od najpoznatijih folk pevača s naših prostora, ali malo ko zna da je još kao dete prošao kroz ozbiljnu životnu dramu. Sa samo sedam godina ostao je bez jednog bubrega - i to, kako sam kaže, zbog greške lekara.

Foto: ATA images/M. M.

 

 

Prvi simptomi i šok za porodicu

Sve je počelo potpuno neočekivano. Vraćajući se jednog dana iz sela, mali Mirko je osetio ukočenje noge. Nije mogao da je pomeri, niti da objasni šta mu se dešava. Porodica se uplašila i odmah ga odvela lekarima u Livno, ali ni posle više pregleda niko nije znao šta je uzrok tog čudnog stanja.

- Vojska je najveća životna škola. Mene su pogrešno lečili, doktor Jozef me je spasao. Mislio sam da nikad neću doći kući - rekao je Baja, pa se prisetio perioda kada mu je život visio o koncu:

Foto: Antonio Ahel/ATA images

 

 

- Negde u šestoj, sedmoj godini ispratio sam oca na autobusku stanicu, vraćao se u Nemačku. I kad je otišao, ja sam se vraćao kući, preko nekog drvenog prelaza, nešto mi je ukočilo nogu, nisam mogao da pređem. Porodica se zabrine šta je detetu, vodi doktorima u Livno, nisu mogli ništa da ustanove. U suštini je bio problem s desnim bubregom. I malo nemara, malo neznanja, 1972. šarena vremena, prebace me u Sarajevo. Operiše me doktor Jozef Kafka, Jevrejin, praktično mi je spasao život jer je bubreg bio toliko istrulio da to nije normalno. Izgubio sam bubreg sa sedam godina. Otac je morao da se vrati nakon dva dana, da spasava život sinu, sve što je zaradio davao je na moje lečenje. Zato ja ne dam na njih nikad, na roditelje, bez obzira na to i da nisu takvi, ja opet ne dam na njih!

Foto: Antonio Ahel/ATA images

 

 

Život sa jednim bubregom

Život posle operacije nije bio jednostavan. Kao dečak morao je da se pridržava posebnog režima ishrane i fizičke aktivnosti. Kasnije, tokom služenja vojnog roka, zbog zdravstvenog kartona nije mogao da bude raspoređen u pešadiju.

- Zbog toga nisam mogao da idem u borbene jedinice, već sam služio vojsku na mirnijem mestu. Lekari su mi rekli da moram da čuvam sebe jer imam samo jedan bubreg - ispričao je pevač.

(Stil)

