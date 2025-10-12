Meštani Knežine, rodnog mesta velikana narodne muzike Halida Bešlića koji je preminuo u Sarajevu u 72. godini, danas su se kod Knežak izvora koji je pevač opevao, a suze niko nije mogao da zadrži.

Osim meštana Knežine, danas su na skup došli ljudi iz Sarajeva, Tuzle, Sokoca, te brojnih drugih okolnih mesta. LJudi koji su se okupili, pre svega komšije iz njegovog rodnog mesta niu uspeli da zadrže suze, prenosi Avaz.

 

 

Pored Knežak izvora postavljena je i fotografija Halida Bešlića uz natpis: "Poslednji pozdrav. Tvoja Knežina".

Meštani Knežine na ovom skupu su podelili i svoju ideju o inicijativi da se Halidu Bešliću kod Knežak izvora izgradi spomenik kojeg je, kako tvrde, istinski zaslužio.

Večeras skup u 17 časova širom sveta zbog Halidove smrti

Halid Bešlić, čovek kojeg je volela cela bivša Jugoslavija, ne samo zbog vanvremenskih hitova koje je otpevao već i zbog svoje ogromne i dobre duše, ostaće večno upamćen kao veliki čovek, baš kako je i želeo. 

Smrt legendarnog pevača koja je nastupila 07. oktobra zatekla je ljude širom sveta, a danas se u 17 časova očekuje okupljanje u mnogim gradovima gde će se tom prilikom odati počast Bešliću.

Avaz

#Halid Bešlić #pevač Halid Bešlić #supruga Halid Bešlić #VIP #rodno selo Halid Bešlić
