Po uzoru na Sarajevo i Tuzlu, narod se i u ostalim gradovima bivše Jugoslavije, kao i Evrope i sveta, okupio da oda počast Halidu Bešliću.

Nakon kratke, ali teške bolesti, legendarni pevač nas je napustio 7. oktobra, a njegovo Sarajevo je prvo pokazalo tugu – narod se okupio i zapevao u njegovo ime.

 

Danas se širom sveta ljudi okupljaju – od njegovog rodnog sela Vrapci i Knežine, gde je na potocima odzvanjala njegova pesma dok su je pevale njegove komšije, sve do dalekog Sidneja.

Ni Beograd nije ostao dužan - u srcu Skadarlije održan je skup.

SUZE U RODNOM SELU HALIDA BEŠLIĆA (VIDEO)

HALID DOBIJA BISTU: Pokrenuta inicijativa

LEKAR U DAN POGODIO VREME SMRTI: Evo šta je rekao o Halidu

U HALIDOVU ČAST: Beograđani najavili okupljanje

Toliku poštovanje, slavlje života i sećanje, bar toliko je Halid zaslužio – njegova večna „Beograđanka“.

