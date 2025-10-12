Pevačica Hanka Paldum pojavila se danas na skupu u centru Sarajeva posvećenom Halidu Bešliću, gde je podelila uspomene na njega i govorila o njegovoj posvećenosti porodici, posebno supruzi Sejdi,o kojoj je brinuo do poslednjeg dana.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

 

- On je atmosferu znao da dovede do usijanja, i tako je sve počelo, dok nije došao trenutak kada je snimio pesmu „Neću, neću dijamante“. Rekla sam mu tada: „Halde, ovo ti je hit kao kuća.“ Sretali smo se često, zajedno nastupali… Te nezaboravne uspomene zauvek će mi ostati urezane u sećanje. Bosna je izgubila velikog čoveka, kao i svi oni kojima je ljubav bila pokretačka snaga u životu. NJegove pesme sada bude suze i sećanje na divnog čoveka - ispričala je Hanka.

Dodala je i emotivan detalj iz jednog od poslednjih razgovora s Halidom kome je prisustvovala i njegova supruga Sejda.

- Rekao mi je: "Mene ništa ne boli. Sejdu moju boli, mene ne boli". Stegla sam srce da mi suze ne krenu, a Dino je plakao dok nas je slušao. Sejda, Dino i njegove unučice bili su njegovi najveći hitovi. Danas Sejda plače i govori: "Nema mog Haldže…" - rekla je Hanka u "Premijeri - Vikend Specijalu".

Pročitajte još

HANKA UMALO PALA U NESVET: Pevačili se slošilo tokom govora

HANKA UMALO PALA U NESVET: Pevačili se slošilo tokom govora

20:08

"DOK STE VI ŽIVI, ŽIV JE I MOJ OTAC!"

"DOK STE VI ŽIVI, ŽIV JE I MOJ OTAC!"

19:29

"OTIŠAO JE DEO MOJE DUŠE": Pevačica stigla u Sarajevo

"OTIŠAO JE DEO MOJE DUŠE": Pevačica stigla u Sarajevo

18:09

"TAKAV SE ČOVEK NE RAĐA": Oglasio se Halidov sestrić

"TAKAV SE ČOVEK NE RAĐA": Oglasio se Halidov sestrić

17:04

Hanki Paldum pozlilo

Na emotivnom skupu u Sarajevu, kojem je prisustvovala i velika diva narodne muzike Hanka Paldum, došlo je do neprijatne situacije kada joj je, savladana emocijama i sećanjima na Halida, iznenada pozlilo.

Naime, pevačica je tokom govora istakla da joj je Halid bio veliki prijatelj, ne samo kolega, a u jednom trenutku su je preplavile emocije i njoj je pozlilo.

Ona je odmah sišla sa bine, a svi su joj potrčali u pomoć.

Kurir

SRAM VAS BILO! Albanci proslavili pobedu povicima "Umri Srbijo"
Sport

SRAM VAS BILO! Albanci proslavili pobedu povicima "Umri Srbijo"

POZNATO KO ĆE NA KLUPU SRBIJE Evo ko menja Dragana Stojkovića Piksija protiv Andore
Sport

POZNATO KO ĆE NA KLUPU SRBIJE Evo ko menja Dragana Stojkovića Piksija protiv Andore

 

#Halid Bešlić #pevač Halid Muslimović #VIP #Hanka Paldum #Hanka Paldum govor za Halida Bešlića
Komentari 0
УКРАЈИНЦИ ПОТВРДИЛИ КРАХ ПАТРИОТА: Проценат обарања америчког ПВО система спао на 6% против руских балистичких ракета (ВИДЕО)

UKRAJINCI POTVRDILI KRAH PATRIOTA: Procenat obaranja američkog PVO sistema spao na 6% protiv ruskih balističkih raketa (VIDEO)