Brojne poznate ličnosti došle su da se oproste sa Halidom i iskažu zahvalnost što je bio deo njihovih života. Među njima su glumci Enis Bešlagić i Emir Hadžihafizbegović, Haris DŽinović, političar Čeda Jovanović, Nazif Gljiva i mnogi drugi... Govor je održao i Halidov kum Osman DŽiho.

- Draga kumo Sejdo, dragi Dino... Poštovani prijatelji. Ove naočare sam kupio pre 10 dana i namerno sam ih stavio danas, jer mi je Halid rekao isti si ko doktor. Upoznali smo se 1985. godine, slučajno, ali znate, ništa nije slučajno. Imao je turneju tada, došao je u moje selo kod Mostora. Ja mlad i lud priđem njemu i pitam; "Bavim se malo glumom, mogu li ja da nastupim sa vama". On i Gljiva kažu može naravno. Došli smo u Jablanicu, pitam železničara: "Kakav je ovo grad, nema kuća, nema puta". Rekao mi je čovek da sam izašao na pogrešnoj stanici, 3 kilometara daleko. Išao sam pravo, kada sam video most, rekao sam sebi: "Idem do velikog Halida". On je bio duša, glas svoje Bosne, za mene kum, brat, učitelj. NJegove pesme nisu bezvremenski hitovi, već ceo život. Danas mogu reći, završio sam akademiju Halida Bešlića. On je bio profersor mog života i režiser. Hvala ti, Halide, za sve kadrove našega života, za svaku pesmu. Dva puta sam se rodio - prvi put kada me je majka rodila, drugi put kada sam upoznao Halida Bešlića - rekao je DŽiho.

Dan žalosti u Bosni i Hercegovini

Zbog smrti Halida Bešlića, današnji dan proglašen je danom žalosti u Bosni i Hercegovini. Na komemoraciji će se prisutni podsetiti njegovog bogatog muzičkog opusa, ali i onoga po čemu ćemo ga svi pamtiti, a kako mediji prenose, govoriće Dino Merlin, Emir Hadžihafizbegović i Enis Bešlagić

Na Pozorišnom trgu Susan Sontag biće postavljeni LED ekrani, putem kojih će građani koji ne uspeju da uđu u Narodno pozorište moći da prate komemoraciju.

Zauvek u srcima publike

Po uzoru na Sarajevo i Tuzlu, narod se i u ostalim gradovima bivše Jugoslavije, kao i Evrope i sveta, okupio da oda počast Halidu Bešliću.

Ni Beograd nije ostao dužan - juče je u srcu Skadarlije održan skup.

