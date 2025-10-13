Danas se Bosna i Hercegovina, region, ali i brojni poštovaoci širom sveta, opraštaju od velikog umetnika, muzičke legende i čoveka čije su pesme obeležile živote generacija - Halida Bešlića. NJegova sahrana biće održana danas u Sarajevu, uz komemoraciju, dženazu i prateće verske obrede, a očekuje se dolazak hiljada ljudi koji žele da mu odaju poslednju počast.

Komemorativni skup počeo je u 11 časova u Narodnom pozorištu Sarajevo.

Sala Narodnog pozorišta u Sarajevu je mala za sve koji bi hteli da se oproste od Halida Bešlića. Ispred Narodnog pozorišta postavljen je video bim i stolice, na kojima su bili postavljeni ljiljani.

Ono što je mnogima zapalo za oko jeste da njegova supruga Sejda nije viđena kako dolazi na komemoraciju. Veruje se da Sejda ne prisustvuje zbog lošeg zdravstvenog stanja. Foto: Jutjub printskrin/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine

Stolica koja je bila namenjena za nju trenutno je prazna. Foto: Jutjub printskrin/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine

Podsetimo, Halid Bešlić preminuo je 7. oktobra ove godine, u 72. godini života, nakon teške bolesti. Vest o njegovoj smrti duboko je potresla javnost u Bosni i Hercegovini, ali i širom regiona, gde je bio omiljen zbog svoje muzike, topline i ljudskosti.

Dan žalosti u Bosni i Hercegovini

Zbog smrti Halida Bešlića, današnji dan proglašen je danom žalosti u Bosni i Hercegovini. Na komemoraciji će se prisutni podsetiti njegovog bogatog muzičkog opusa, ali i onoga po čemu ćemo ga svi pamtiti, a kako mediji prenose, govoriće Dino Merlin, Emir Hadžihafizbegović i Enis Bešlagić

Na Pozorišnom trgu Susan Sontag biće postavljeni LED ekrani, putem kojih će građani koji ne uspeju da uđu u Narodno pozorište moći da prate komemoraciju.

Zauvek u srcima publike

Po uzoru na Sarajevo i Tuzlu, narod se i u ostalim gradovima bivše Jugoslavije, kao i Evrope i sveta, okupio da oda počast Halidu Bešliću.

Ni Beograd nije ostao dužan - juče je u srcu Skadarlije održan skup.

Borba s bolešću i poslednji nastup

Iza Halida su ostali supruga Sejda, sin Edin, snaha Mahira, unuci, brojni prijatelji, kolege i poštovaoci.

Od avgusta ove godine bio je hospitalizovan u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. I pored velikih napora lekara, nije izdržao. Poslednji koncert održao je u Banjaluci, gde je već tada imao zdravstvene tegobe. Nastup je izveo sedeći, a neposredno pre izlaska na scenu primio je infuziju.