Danas se Bosna i Hercegovina, region, ali i brojni poštovaoci širom sveta, opraštaju od velikog umetnika, muzičke legende i čoveka čije su pesme obeležile živote generacija - Halida Bešlića. NJegova sahrana biće održana danas u Sarajevu, uz komemoraciju, dženazu i prateće verske obrede, a očekuje se dolazak hiljada ljudi koji žele da mu odaju poslednju počast.

Komemoracija Halidu Bešliću počela je u 11 sati u Narodnom pozorištu u Sarajevu. Nakon toga, biće klanjana dženaza, a sahrana će se obaviti na gradskom groblju.

Sala Narodnog pozorišta u Sarajevu je mala za sve koji bi hteli da se oproste od Halida Bešlića. Ispred Narodnog pozorišta postavljen je video bim i stolice, na kojima su bili postavljeni ljiljani.

Posle emotivnog govora Harisove unuke, usledio je govor glumca Emira Hadžihafizbegovića:

- Testament koji je Halid ostavio je da živimo bez predrasuda. Jer čovek koji ima predrasude je u kavezu. Kada bih ja morao, 44 godine znam Halida, da navedem šta sam kao mlad od njega učio - to je da živim bez predrasuda. Mi danas ispraćamo oca, supruga, dedu, čoveka... Rekao bih Halid Bešlić je jednako Bosna. Halid je ličio na svoju zemlju. Bosna nije slučajno u granicama kako izgleda ljudsko srce, a moja najveća bol za Halidom je to stigmatiziranje na zemlju u kojoj smo nekada živeli, a zvala se Jugoslavija. Za njime ne žali region, nego narodi iz bivše Jugoslavije. Halid ima dva perioda svog velikog uspeha, jedan je bio u Jugoslaviji, a drugi u zemljama koje su nastale kasnije, rekao je glumac.

Podsetimo, Halid Bešlić preminuo je 7. oktobra ove godine, u 72. godini života, nakon teške bolesti. Vest o njegovoj smrti duboko je potresla javnost u Bosni i Hercegovini, ali i širom regiona, gde je bio omiljen zbog svoje muzike, topline i ljudskosti.

Dan žalosti u Bosni i Hercegovini

Zbog smrti Halida Bešlića, današnji dan proglašen je danom žalosti u Bosni i Hercegovini. Na komemoraciji će se prisutni podsetiti njegovog bogatog muzičkog opusa, ali i onoga po čemu ćemo ga svi pamtiti, a kako mediji prenose, govoriće Dino Merlin, Emir Hadžihafizbegović i Enis Bešlagić

Na Pozorišnom trgu Susan Sontag biće postavljeni LED ekrani, putem kojih će građani koji ne uspeju da uđu u Narodno pozorište moći da prate komemoraciju.

Zauvek u srcima publike

Po uzoru na Sarajevo i Tuzlu, narod se i u ostalim gradovima bivše Jugoslavije, kao i Evrope i sveta, okupio da oda počast Halidu Bešliću.

Ni Beograd nije ostao dužan - juče je u srcu Skadarlije održan skup.

Borba s bolešću i poslednji nastup

Iza Halida su ostali supruga Sejda, sin Edin, snaha Mahira, unuci, brojni prijatelji, kolege i poštovaoci.

Od avgusta ove godine bio je hospitalizovan u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. I pored velikih napora lekara, nije izdržao. Poslednji koncert održao je u Banjaluci, gde je već tada imao zdravstvene tegobe. Nastup je izveo sedeći, a neposredno pre izlaska na scenu primio je infuziju.