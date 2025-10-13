Danas se Bosna i Hercegovina, region, ali i brojni poštovaoci širom sveta, opraštaju od velikog umetnika, muzičke legende i čoveka čije su pesme obeležile živote generacija - Halida Bešlića. NJegova sahrana biće održana danas u Sarajevu, uz komemoraciju, dženazu i prateće verske obrede, a očekuje se dolazak hiljada ljudi koji žele da mu odaju poslednju počast.
Komemoracija Halidu Bešliću održana je u 11 sati u Narodnom pozorištu u Sarajevu. Nakon toga, biće klanjana dženaza, a sahrana će se obaviti na gradskom groblju.
Prvi je na komemoraciju slomljen od bola stigao sin Halida Bešlića, Dino Bešlić.
Nakon njega je stigla Emina Jahović, a za njom i Maja Berović, Hari Mata Hari, Željko Joksimović, Šerif Konjević, Saša Matić, Haris DŽinović sa sinom Kanom, Aco Pejović i mnogi drugi..
Sala Narodnog pozorišta u Sarajevu je mala za sve koji bi hteli da se oproste od Halida Bešlića. Ispred Narodnog pozorišta postavljen je video bim i stolice, na kojima su bili postavljeni ljiljani.
Porodica, prijatelji i kolege će se okupiti kako bi se oprostili od Halida Bešlića kojeg prijatelji, kolege, sugrađani pamte pre svega kao dobrog čoveka koji je pomagao mnogima.
Prijatelji i kolege su držali govore i emotivno se oprostili od Halida. Za govornicom su se smenjivali Halidova unuka, glumici Enis Bešlić i Emir Hadžihafizbegović, pevači Haris DŽinović i Nazif Gljiva, načelnik Sarajeve, Halidov kum...
Podsetimo, Halid Bešlić preminuo je 7. oktobra ove godine, u 72. godini života, nakon teške bolesti. Vest o njegovoj smrti duboko je potresla javnost u Bosni i Hercegovini, ali i širom regiona, gde je bio omiljen zbog svoje muzike, topline i ljudskosti.
Dan žalosti u Bosni i Hercegovini
Zbog smrti Halida Bešlića, današnji dan proglašen je danom žalosti u Bosni i Hercegovini. Na komemoraciji će se prisutni podsetiti njegovog bogatog muzičkog opusa, ali i onoga po čemu ćemo ga svi pamtiti, a kako mediji prenose, govoriće Dino Merlin, Emir Hadžihafizbegović i Enis Bešlagić
Na Pozorišnom trgu Susan Sontag biće postavljeni LED ekrani, putem kojih će građani koji ne uspeju da uđu u Narodno pozorište moći da prate komemoraciju.
Zauvek u srcima publike
Po uzoru na Sarajevo i Tuzlu, narod se i u ostalim gradovima bivše Jugoslavije, kao i Evrope i sveta, okupio da oda počast Halidu Bešliću.
Ni Beograd nije ostao dužan - juče je u srcu Skadarlije održan skup.
Borba s bolešću i poslednji nastup
Iza Halida su ostali supruga Sejda, sin Edin, snaha Mahira, unuci, brojni prijatelji, kolege i poštovaoci.
Od avgusta ove godine bio je hospitalizovan u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. I pored velikih napora lekara, nije izdržao. Poslednji koncert održao je u Banjaluci, gde je već tada imao zdravstvene tegobe. Nastup je izveo sedeći, a neposredno pre izlaska na scenu primio je infuziju.