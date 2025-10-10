Producent Damir Ibrahimović preminuo je sinoć u Sarajevu, u 60. godini, prenose tamošnji mediji.

Damir je bio u braku sa rediteljkom Jasmilom Žbanić, a zajedno su vodili produkcijsku kuću Deblokada. Rođen je 18. jula 1965. godine u Sarajevu i diplomirao je na Ekonomskom fakultetu.

Tokom karijere, bio je direktor Udruženja umetnika Deblokada i radio kao producent i režiser dugometražnih i kratkometražnih filmova, prenosi "Raport.ba".

Od Damira se opraštaju brojni prijatelji i saradnici, a među njima je i porodica nedavno preminulog Halida Bešlića, koja je na zvaničnoj Fejsbuk stranici pevača objavila emotivan oproštaj od poznatog producenta.

 

- Iskreno saučešće porodici, napisala je porodica Bešlić.

Podsetimo, Halid Bešlić je takođe nedavno preminuo, 7. oktobra 2025. godine, i njegov odlazak potresa region. Pevač će biti sahranjen 13. oktobra na gradskom groblju "Bare", a počivaće pored svog velikog prijatelja Kemala Montena.

