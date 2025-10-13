Posle komememoracije održava se dženaza  klanjana u Gazi Husrev-begovoj džamiji.

Foto: N. Tutnjević

 

 

Posle toga sledi dova.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nportal.rs (@nportal.rs)

 

Podsetimo, Halid Bešlić preminuo je 7. oktobra ove godine, u 72. godini života, nakon teške bolesti. Vest o njegovoj smrti duboko je potresla javnost u Bosni i Hercegovini, ali i širom regiona, gde je bio omiljen zbog svoje muzike, topline i ljudskosti.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nportal.rs (@nportal.rs)

 

Halidova supruga Sejda nije prisustvovala komemoraciji dok sin Dino nije mogao da sakrije suze. 

Foto: N. Tutnjević

Foto: N. Tutnjević

Foto: N. Tutnjević

Foto: N. Tutnjević

Foto: N. Tutnjević

Foto: N. Tutnjević

Foto: N. Tutnjević

Foto: Jutjub printskrin/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine

Foto: Jutjub printskrin/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine

Foto: Jutjub printskrin/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine

Foto: Jutjub printskrin/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine

Foto: Jutjub printskrin/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine

Foto: Jutjub printskrin/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine

Foto: Jutjub printskrin/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine

Foto: Jutjub printskrin/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine

Foto: Jutjub printskrin/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine

Foto: Jutjub printskrin/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine

Foto: Jutjub printskrin/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine

Foto: Jutjub printskrin/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine

Foto: Jutjub printskrin/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine,

Foto: Jutjub printskrin/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine

Foto: Jutjub printskrin/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine

Foto: Jutjub printskrin/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine

Foto: Jutjub printskrin/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine

Foto: Jutjub printskrin/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine

Foto: Jutjub printskrin/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine

Foto: N. Tutnjević

Foto: Jutjub printskrin/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine

Foto: Jutjub printskrin/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine

U 14 i 30 minuta će legenda narodne muzike biti sahranjen na gradskom groblju Bare.

Foto: N. Tutnjević

 

Foto: N. Tutnjević

 

 

Dan žalosti u Bosni i Hercegovini

Zbog smrti Halida Bešlića, današnji dan proglašen je danom žalosti u Bosni i Hercegovini. Na komemoraciji će se prisutni podsetiti njegovog bogatog muzičkog opusa, ali i onoga po čemu ćemo ga svi pamtiti, a kako mediji prenose, govoriće Dino Merlin, Emir Hadžihafizbegović i Enis Bešlagić

Na Pozorišnom trgu Susan Sontag biće postavljeni LED ekrani, putem kojih će građani koji ne uspeju da uđu u Narodno pozorište moći da prate komemoraciju.

Foto: Jutjub printskrin/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine

 

 

Zauvek u srcima publike

Po uzoru na Sarajevo i Tuzlu, narod se i u ostalim gradovima bivše Jugoslavije, kao i Evrope i sveta, okupio da oda počast Halidu Bešliću.

Ni Beograd nije ostao dužan - juče je u srcu Skadarlije održan skup.

 

