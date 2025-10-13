U Narodnom pozorištu u Sarajevu održana je komemoracija u čast Halida Bešlića koja je okupila njegove najbliže, porodicu, brojne kolege i druge poštovaoce njegovog dela.

Komemoracija Halidu Bešliću počela je minutom ćutanja i rečima o životu i delu legende narodne muzike. Foto: Jutjub printskrin/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine

Dino Merlin, Halidov kolega i veliki prijatelj poslednji je izašao na binu i upriličio je govor kroz suze koji će se sigurno pamtiti.

Ovo je bio, bez sumnje, najpotresniji trenutak cele komemoracije. Dok je Dino govorio, cela sala je plakala. NJegov oproštaj od Halida dirnuo je i one sve u sali. Halidov sin, brojni prijatelji i kolege nisu mogli da sakriju emocije i duboku tugu.

- Draga porodico, dragi prijatelji, reči su reči, ali slike i osećaji govore više. Podeliću sa vama neke slike i trenutke kada sam poslednji put video Halida. Topla soba, oktobarska noć, neka blagost u njoj. Dremao je i kroz san mu se sa usana omakla psovka kada smo ga okretali na bok nasmejali smo se. Pričao sam mu Sidranove i Gljivine fore, opet smo se smejali, smejali da ne bi plakali, da prevarimo bol, da prevarimo smrt. Doneo sam mu čokoladu, "Mersi". Milovao sam mu kosu, ruke i stopala, čiste bele priglavke, Halidove priglavke kakav je to minimalizam. Nešto tako jednostavno, tako posebno, nešto tako potrebno, kao brašno, kao papir, kao so, nešto tako toplo kao naš Halid. Putuj bela ptico u DŽenetski vinograd, mnogo će vode Bosnom proteći do tad dok se takva duša rodi, mnogo će vode proteći do tad gde god da si, voljen da si, gde god da si, voljen da si, rekao je Dino kroz suze. Foto: Jutjub printskrin/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine

Pre Dina Merlina govorila je Halidova unuka, Emir Hadžihafizbegović, Halidov kum, Haris DŽinović i Enes Bešlagić.

Borba s bolešću i poslednji nastup

Legendarni Halid preminuo je 7. oktobra ove godine u 72. godini života nakon borbe sa teškom bolesti.

Halid je svojim prepoznatljivim glasom, iskrenom emocijom i pesmama koje su postale vanvremenske, stekao status legende na muzičkoj sceni. Tokom višedecenijske karijere postao je simbol glasa koji spaja tradiciju i savremenost.

Iza Halida su ostali supruga Sejda, sin Edin i unuci.

Od avgusta se nalazio u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Poslednji koncert je održao u Banja Luci.

Zauvek u srcima publike

Po uzoru na Sarajevo i Tuzlu, narod se i u ostalim gradovima bivše Jugoslavije, kao i Evrope i sveta, okupio da oda počast Halidu Bešliću.

Ni Beograd nije ostao dužan - juče je u srcu Skadarlije održan skup.