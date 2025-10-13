Danas se Bosna i Hercegovina, region, ali i brojni poštovaoci širom sveta, opraštaju od velikog umetnika, muzičke legende i čoveka čije su pesme obeležile živote generacija - Halida Bešlića.

NJegova sahrana biće održana danas u Sarajevu, uz komemoraciju, dženazu i prateće verske obrede, a očekuje se dolazak hiljada ljudi koji žele da mu odaju poslednju počast.

Komemoracija Halidu Bešliću počela je u 11 sati u Narodnom pozorištu u Sarajevu. Nakon toga, biće klanjana dženaza, a sahrana će se obaviti na gradskom groblju.

Foto: Jutjub printskrin/ BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine

 

 

Sala Narodnog pozorišta u Sarajevu je mala za sve koji bi hteli da se oproste od Halida Bešlića. Ispred Narodnog pozorišta postavljen je video bim i stolice, na kojima su bili postavljeni ljiljani.

A post shared by Nportal.rs (@nportal.rs)

 

Posle govora Halidove unuke, glumca Emira Hadžihafizbegovića, Halidovog kuma i pevača Harisa DŽinovića usledio je govor glumca Enesa Bešlagića:

- Generacije će pamtiti Halida kao jednu vrstu emocije koju dugo nisu osetili. Smatram sebe najboljim učenikom Halida Bešlića, najviše me je zadivio neposrednošću, pio je kafu sa mnom i dok sam bio student. Ja tek sada učim i gledam ko je bio Halid, kao i celo svet koji ga je ispratio na najveći mogući način, započeo je glumac.

Foto: Jutjub printskrin/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine

 

 

- Nije on samo sarajevski, njega je Bog poslao. Juče se desila jedna katarza. Osetio sam neku moć jer sam video emocije sve te dete koja su ga ispraćala i pevala. Ta deca drže zvučnike na rukama i kažu slušaćemo Halida. Vole ga, a sa njim ni kafu nisu popili, onda vam je sve jasno. Pamtiće ga svi kao čistu emociju.

- Znajući koliko je volio Sejdu, unuke - oni su bili njegova životna katarza... Možete biti sretni što ste imali takvog dedu i oca, ispraća ga ceo svet - budite ponosni, nemate vi šta žaliti. Neka žale oni koji sa Halidom nisu bili dobri dok je bio živ i što mu nisu poklonili ono što sada žele da poklone.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nportal.rs (@nportal.rs)

 

Podsetimo, Halid Bešlić preminuo je 7. oktobra ove godine, u 72. godini života, nakon teške bolesti. Vest o njegovoj smrti duboko je potresla javnost u Bosni i Hercegovini, ali i širom regiona, gde je bio omiljen zbog svoje muzike, topline i ljudskosti.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nportal.rs (@nportal.rs)

 

Dan žalosti u Bosni i Hercegovini

Zbog smrti Halida Bešlića, današnji dan proglašen je danom žalosti u Bosni i Hercegovini. Na komemoraciji će se prisutni podsetiti njegovog bogatog muzičkog opusa, ali i onoga po čemu ćemo ga svi pamtiti, a kako mediji prenose, govoriće Dino Merlin, Emir Hadžihafizbegović i Enis Bešlagić

Na Pozorišnom trgu Susan Sontag biće postavljeni LED ekrani, putem kojih će građani koji ne uspeju da uđu u Narodno pozorište moći da prate komemoraciju.

Zauvek u srcima publike

Po uzoru na Sarajevo i Tuzlu, narod se i u ostalim gradovima bivše Jugoslavije, kao i Evrope i sveta, okupio da oda počast Halidu Bešliću.

Ni Beograd nije ostao dužan - juče je u srcu Skadarlije održan skup.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nportal.rs (@nportal.rs)

 

Borba s bolešću i poslednji nastup

Iza Halida su ostali supruga Sejda, sin Edin, snaha Mahira, unuci, brojni prijatelji, kolege i poštovaoci.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nportal.rs (@nportal.rs)

 

Od avgusta ove godine bio je hospitalizovan u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. I pored velikih napora lekara, nije izdržao. Poslednji koncert održao je u Banjaluci, gde je već tada imao zdravstvene tegobe. Nastup je izveo sedeći, a neposredno pre izlaska na scenu primio je infuziju.

