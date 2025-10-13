Nakon emotivne komemoracije koja je održana u Narodnom pozorištu u Sarajevu, na kojoj su pričaki njegovi najbliži saradnici, prijatelji i unuci, ljudi su krenuli ka Gazi Husrev-begovoj džamiji, gde će biti održana dženaza.

Jutjub printskrin/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine

Nakon dženaze, kovčega sa Halidovim telom se nosio kroz Baščaršiju, do Večne vatre. Jutjub printskrin/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine

Reka ljudi trenutno prenosi sanduk Halida Bešlića do grobnog mesta, a bolni prizori kidaju dušu.

Između ostalog, kovčeg sa Halidovim telom nose njegov sin Dino, Dino Merlin, Haris DŽinović, a hiljade ljudi ga dodiruju.