Nakon emotivne komemoracije koja je održana u Narodnom pozorištu u Sarajevu, na kojoj su pričaki njegovi najbliži saradnici, prijatelji i unuci, ljudi su krenuli ka Gazi Husrev-begovoj džamiji, gde će biti održana dženaza.

Jutjub printskrin/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine

 

 

Nakon dženaze, kovčega sa Halidovim telom se nosio kroz Baščaršiju, do Večne vatre.

Jutjub printskrin/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine

 

 

Reka ljudi trenutno prenosi sanduk Halida Bešlića do grobnog mesta, a bolni prizori kidaju dušu. 

Jutjub printskrin/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine

 

 

Između ostalog, kovčeg sa Halidovim telom nose njegov sin Dino, Dino Merlin, Haris DŽinović, a hiljade ljudi ga dodiruju.

