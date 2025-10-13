Kompozitor Aleksandar Milić Mili je danas pričao o Halidu Bešliću sa velikim uvažavanjem, a napisao je poslednju pesmu "Sejda" koju je pevač posvetio svojoj supruzi. Sejda se nije danas pojavila na komemoraciji u Narodnom pozorištu u Sarajevu. 

- Ovo je veličanstven ispraćaj svih ovih dana, ono što je ostavio iza sebe je neposrednost prema svim problemima, a ta poruka je jača i još će da traje. Bio je veliki čovek, a onda i pevač, nikog takvog ne znam. Bio je jedinstven i svaki put kad se čuje njegova pesma čuje se ta dobrota, započeo je za

Foto: Jutjub printskrin/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine

 

Mili je istakao da razume zašto Sejda nije mogla da dođe na komemoraciju, pa se osvrnuo na nastanak pesme koja joj je posvećena: 

- Mi smo dugo godina pričalo o tome, a ja nisam bio siguran da imam pesmu koja bi mogla da se doda njegovoj karijeri jer ima dosta hitova. Ja sam rekao to je to, a on mi je samo poslao poruku da je remek delo. To je pesma koja pokazuje da su takav odnos imali samo on i Sejda. Toliko ljubavi je upućeno njoj i brige, da ja razumem što nije mogla da dođe na komemoraciju.

 

A post shared by Nportal.rs (@nportal.rs)

 

DŽera iz grupe Crvena Jabuka prisutnima na komemoraciji izazvao suze na oči.

On je zapevao dobro poznatu pesmu Halida Bešlića "Čardak" koja se orila Narodnim pozorištem, gde je i upriličena komemoracija.

Foto: N. Tutnjević, N. Skenderija

Foto: N. Tutnjević

Foto: N. Tutnjević

Foto: N. Tutnjević

Foto: N. Tutnjević

Foto: N. Tutnjević

Foto: N. Tutnjević

(Blic)

