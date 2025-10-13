Kompozitor Aleksandar Milić Mili je danas pričao o Halidu Bešliću sa velikim uvažavanjem, a napisao je poslednju pesmu "Sejda" koju je pevač posvetio svojoj supruzi. Sejda se nije danas pojavila na komemoraciji u Narodnom pozorištu u Sarajevu.

- Ovo je veličanstven ispraćaj svih ovih dana, ono što je ostavio iza sebe je neposrednost prema svim problemima, a ta poruka je jača i još će da traje. Bio je veliki čovek, a onda i pevač, nikog takvog ne znam. Bio je jedinstven i svaki put kad se čuje njegova pesma čuje se ta dobrota, započeo je za

Mili je istakao da razume zašto Sejda nije mogla da dođe na komemoraciju, pa se osvrnuo na nastanak pesme koja joj je posvećena:

- Mi smo dugo godina pričalo o tome, a ja nisam bio siguran da imam pesmu koja bi mogla da se doda njegovoj karijeri jer ima dosta hitova. Ja sam rekao to je to, a on mi je samo poslao poruku da je remek delo. To je pesma koja pokazuje da su takav odnos imali samo on i Sejda. Toliko ljubavi je upućeno njoj i brige, da ja razumem što nije mogla da dođe na komemoraciju.

DŽera iz grupe Crvena Jabuka prisutnima na komemoraciji izazvao suze na oči.

On je zapevao dobro poznatu pesmu Halida Bešlića "Čardak" koja se orila Narodnim pozorištem, gde je i upriličena komemoracija.

