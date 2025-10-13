Mirka Vasiljević je najpre otkrila detalj o suprugu koji većina ljudi ne bi mogla ni da pretpostavi.

- Vujadin je ljubomorniji od mene. Meni je van pameti da se prave neke veštačke stvari da bi se videlo da li je neko ljubomoran ili ne. To je trošenje vremena na gluposti. U životu mu nisam uzela telefon u ruke, ne znam mu ni šifru. Moju šifru svi znaju, ona je javno dobro Srbije. NJegov telefon me ne zanima. Muškarci imaju drugačije razmišljanje, imaju drugačiju strukturu mozga od nas žena. NJihove šale s drugarima i njihovo komentarisanje može da bude potpuno drugačije i da napraviš sebi problem. Ako nešto treba da dođe do mene, doći će. I to ne može niko živ da spreči i doći će do mene onda kad treba da dođe. Što bih sad ja kopkala i tražila i igrala se s tim? Ako uspe to da sakrije, to se za mene nije ni desilo, svaka čast, gospodine. A ako saznam, izvoli sedi, gospodine, pa ćemo da vidimo šta ćemo da radimo - rekla je Mirka za podkast "Sisterhud". Foto: Antonio Ahel/ATA images

Mirka je priznala i da je bivši fudbaler, a sadašnji trener, vrlo romantičan i da joj često kupuje cveće, što ona posebno voli.

- Volim da dobijam cveće. I dan-danas nema ništa lepše nego kad vidim pune vaze cveća kad uđem u kuću. Nekad se ulenji, nekad se ne ulenji u vezi s tim, ali ni ja nisam idealna - priznala je glumica.

Vasiljevićeva je rekla i da je ona razlog što se ona i Vujadin još uvek nisu venčali iako se zabavljaju godinama i imaju četvoro dece.

- Ja sam kriva što se nismo venčali, priznajem javno. To je trebalo da se desi još pre 15 godina, ali imala sam mučnine u trudnoći. A i za 11 godina smo se devet puta selili s malom decom - kaže ona i dodaje: Foto: Antonio Ahel/ATA images

- Kad sam bila mlađa, bila sam dosta konfuznija u vezi s tim i zanimala sam se za svaki detalj, a sad bih to potpuno uprostila. Važni su dragi ljudi i dobra energija. Kod Vujadina bi se to verovatno rešilo za jedan dan. Možda mu uskoro to i prepustim, ako dobijem malo mudrosti, a on neka me obavesti i obuče. On bi želeo da se ja za njega udam u Zvezdinom dresu - zaključila je Mirka.

(Kurir)