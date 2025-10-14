Melina DŽinović ovog vikenda se verila za bogatog srpskog biznismena (69) u Monaku, a njena ćerka Đina kada se vest o maminoj veridbi proširila, isključila je društvenu mrežu Instagram. 

Foto: ATA images

 

 

Naime, Đina je influenserka i na društvenim mrežama je prati desetine hiljada ljudi, a nakon što se njena majka verila, ona je ugasila Instagram i time šokirala mnoge.

Foto: Printskrin/Instagram/djinadzinovic

 

 

Đina je nakon razvoda javno podržavala Melinu, objavljivala njihove zajedničke fotografije i pokazivala kako provode vreme u Monaku.

Veridba u Monaku

Podsetimo, Melina i njen partner verili su se u Monaku. NJen izabranik je biznismen koji ima 69 godina i mlađi je od Harisa DŽinovića. Veriba je proslavljena u Monaku gde modna kreatorka već neko vreme živi sa svojim partnerom, preneli su mediji.

Foto: ATA images

 

 

Inače, celo leto, Melina DŽinović je provela sa svojim sadašnjim verenikom na njegovom brodu dugačkom 48 metara kojim su plovili i obilazili razne destinacije.

(Blic)

