Jutro nakon sahrane Halida Bešlića, njegovo grobno mesto posetio je glumac Emir Hadžihafizbegović, koji se još jednom oprostio od svog prijatelja.

- Rani sabah nad Sarajevom. 12 sati posle tvoje dženaze lepoto naša. Ostavio si nas tužne, setne, ali ponosne na tvoj lik i delo. Isprati te tvoje Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Slovenija, Crna Gora i Makedonija. Isprati te cela planeta. Bogdom suze i ljubavi neizmerne. Video si ti to odozgo sve.

Postoje samo ljudi i neljudi. Sve ostale podele su lažne. Celi život je borba za jednu dobru dženazu. Voli te brat - napisao je Emir Hadžihafizbegović na Fejsbuku i u opisu stavio fotografiju sebe pred Halidovim grobom.

Emir: "Halid nam je ostavio testament da živimo bez predrasuda"

Podsetimo, Emir je juče tokom komemoracije održao govor i pričao o tome kakav je Halid bio.

- Kažu da su reči majka i sloboda reči koje se najviše spominju u književnosti, pa su jednom Krležu pitali šta je za njega pojam ljudske slobode. On je rekao oslobađanje od predrasuda. Šta sam kao mlad od njega učio... da živim bez predrasuda. To je njegov testament koji nam je ostavio. Zaista, ako imaš predrasudu život ti je pakao, a ako je nemaš onda ti je lep - rekao je Emir između ostalog.

"Vreme će se meriti pre i posle Halida"

Postoje samo ljudi i neljudi. Sve ostale podele su lažne. Celi život je borba za jednu dobru dženazu. Voli te brat - napisao je Emir Hadžihafizbegović na Fejsbuku i u opisu stavio fotografiju sebe pred Halidovim grobom.

Podsetimo Halid Bešlić preminuo je 7. oktobra na Onkologiji u Sarajevu. Od njega se oprostio veliki broj ljudi, a u Sarajevu su došle gotovo sve njegove kolege, prijatelji ali i obožavatelji njegovog lika i dela.

Inače, Vlada Federacije BiH proglasila je ponedeljak, 13. oktobar, Danom žalosti.