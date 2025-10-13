Prema nezvaničnim informacijama, oko 100. 000 ljudi je danas bilo na sahrani Halida Bešlića, pevača narodne muzike koji je ostavio neizbrisiv trag. Dan je bio preplavvljen emocijama u Sarajevu.
Na komemoraciji su Bešlićeve kolege održale emotivne govore, a niz tužnih scena se nastavio do kraja ceremonije sahranjivanja. Halid je sahranjen po svim islamskim običajima. Jedan od nadirljivijih trenutaka bio je kada je njegov sin Dino ušao u grob za ocem, a naročito je sve mnogo potreslo kada je Halidov unuk neutešno zaplakao kraj kovčega, dok ga je otac Dino, vidno slomljen, tešio i nežno ljubio u glavu. Pored Halidove večne kuće već je položena bela ruža – simbol čistote, ljubavi i večnog sećanja.
Na groblje je donet i predmet koji je obeležio Halidov život i karijeru – mikrofon. Taj jednostavan, ali moćan simbol muzike i umetnosti sada počiva pored njegovog mezara, kao znak da će njegov glas, iako više ne odzvanja scenom, zauvek ostati deo naših srca.
Podsećanja radi, Halid Bešlić je preminuo 7. oktobra u Kliničkom centru Sarajeva na odeljenju onkologije. Iako su mnogi verovali da će pevač pobediti opaku bolest, pa i on sam, to se nije dogodilo. Imao je samo 72. godine kada je izgubio bitku za život.
Zauvek u srcima publike
Po uzoru na Sarajevo i Tuzlu, narod se i u ostalim gradovima bivše Jugoslavije, kao i Evrope i sveta, okupio da oda počast Halidu Bešliću.
Ni Beograd nije ostao dužan - juče je u srcu Skadarlije održan skup.
