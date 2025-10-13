Dana 21. januara 2015. godine, muzički svet i javnost bivše Jugoslavije potresla je vest o smrti Kemala Montena.

Foto: V. Danilov

 

 

Legendarni pevač i kompozitor preminuo je u jednoj bolnici u Zagrebu zbog komplikacija koje su nastale nakon transplantacije bubrega, ostavivši iza sebe bogato muzičko nasleđe i porodicu koja ga je obožavala.

Samo dva meseca pre smrti, Monteno je prošao kroz zahtevnu operaciju za koju se pripremao pune tri godine. Nakon kratkog perioda oporavka, ponovo je primljen u bolnicu 21. decembra 2014. godine zbog povišene temperature i postoperativnih komplikacija. U trenutku smrti imao je 67 godina. Ostaće upamćen kao suprug Branke Monteno, otac ćerke Adrijane i sina Đanija, kao i deda unucima Loru i Laru. Zvaničan uzrok smrti bila je sepsa, koja je usledila nakon komplikacija povezanih s transplantacijom.

Inače, mnogi i danas postavljaju pitanje – otkud poznatom pevaču iz Sarajeva italijansko prezime?

Pročitajte još

PROREZ DO PUPKA: Pogledajte venčanicu žene Uroša Žikovića

PROREZ DO PUPKA: Pogledajte venčanicu žene Uroša Žikovića

16:24

DRAMA U SARAJEVU: Sejdi pogoršano stanje,lekari bdiju nad njom

DRAMA U SARAJEVU: Sejdi pogoršano stanje,lekari bdiju nad njom

16:17

PLAŠI ME ŠTA BIH NAŠLA Mirka: "Ne proveravam Vujadinov mob"

PLAŠI ME ŠTA BIH NAŠLA Mirka: "Ne proveravam Vujadinov mob"

16:06

500 ZVANICA NA VESELJU: Ženi se Uroš Živković

500 ZVANICA NA VESELJU: Ženi se Uroš Živković

16:04

Naime, Kemal Monteno rođen je 17. septembra 1948. godine u Sarajevu, u porodici koja je spojila italijanske i bosanske korene. NJegov otac, Osvaldo Monteno, bio je italijanski vojnik koji je ostao u Sarajevu nakon Drugog svetskog rata, dok je majka Bahra poticala sa Pala.

Muzički talenat nasledio je od oca, koji mu je u detinjstvu pevušio italijanske kancone, dok je od majke slušao sevdalinke iz Bosne. Kombinacija mediteranskog štimunga i bosanske duše oblikovala je jedinstven muzički izraz koji je kasnije obeležio sve njegove pesme.

(scena.hr)

SRAM VAS BILO! Albanci proslavili pobedu povicima "Umri Srbijo"
Sport

SRAM VAS BILO! Albanci proslavili pobedu povicima "Umri Srbijo"

POZNATO KO ĆE NA KLUPU SRBIJE Evo ko menja Dragana Stojkovića Piksija protiv Andore
Sport

POZNATO KO ĆE NA KLUPU SRBIJE Evo ko menja Dragana Stojkovića Piksija protiv Andore

#Kemal Monteno #pevač Kemal Monteno #prezime Monteno #VIP #Halid Bešlić
Komentari 0
ДРУГИ НЕ ВИДЕ ВАШ ПРОБЛЕМ, А ВИ ПАТИТЕ: Шешељ открио на шта Србија мора да присили Турску

DRUGI NE VIDE VAŠ PROBLEM, A VI PATITE: Šešelj otkrio na šta Srbija mora da prisili Tursku