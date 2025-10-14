Pevač Halid Bešlić 7. oktobra izgubio je bitku sa opakom bolešću, a 100.000 ljudi da je ispratilo na večni počinak u Sarajevu. Masa ljudi otišla je da se oprosti od Halida, a nakon komemoracije pevaču, oglasila se bosanska voditeljka Hana Hadžiavdagić, koja je istakla da bi Halida rastužila činjenica da su danas samo pozvani bili prisutni komemoraciji.

- Sada nešto razmišljam - Halid kakav je insan bio, on bi sada bio ljut da zna da su samo zvanice danas bile na komemoraciji, a ne "običan svet". Da se on pitao, on bi sve pustio u pozorište... Veliki si bio, Halide i da nam svida budeš lekcija kakvi ljudi trebamo biti. Hvala ti na tome poručila je ona na Instagramu.

Unuka pročitala potresan govor

Lamija Bešlić, unuka Halida Bešlića na komemoraciju pokojnog dede, održala je govor, a mnogi nisu mogli da zaustave suze.

- Mnogo ljudi te voli, nismo ni bili svesni koliko te ljudi voli. Govorilo si da da sam nadarena, to si i ti meni govorio stalno. Voleli bismo da si još sa nama, fališ nam jako. Znaš deda, mama nam nije rekla da si nas napustio u utorak, ali mi smo znali, ćutali smo. Ti si naša ljubav, ponos i štiti. Mali smo, voleli bi smo da si tu. Kažu nam da tako mora biti, mi želimo da si još tu deda - govorila je Lamija.