Pevač Halid Bešlić 7. oktobra izgubio je bitku sa opakom bolešću, a 100.000 ljudi da je ispratilo na večni počinak u Sarajevu. Masa ljudi otišla je da se oprosti od Halida, a nakon komemoracije pevaču, oglasila se bosanska voditeljka Hana Hadžiavdagić, koja je istakla da bi Halida rastužila činjenica da su danas samo pozvani bili prisutni komemoraciji.

- Sada nešto razmišljam - Halid kakav je insan bio, on bi sada bio ljut da zna da su samo zvanice danas bile na komemoraciji, a ne "običan svet". Da se on pitao, on bi sve pustio u pozorište... Veliki si bio, Halide i da nam svida budeš lekcija kakvi ljudi trebamo biti. Hvala ti na tome  poručila je ona na Instagramu.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: M.M./ATAImages

Unuka pročitala potresan govor

 Lamija Bešlić, unuka Halida Bešlića na komemoraciju pokojnog dede, održala je govor, a mnogi nisu mogli da zaustave suze.

 

- Mnogo ljudi te voli, nismo ni bili svesni koliko te ljudi voli. Govorilo si da da sam nadarena, to si i ti meni govorio stalno. Voleli bismo da si još sa nama, fališ nam jako. Znaš deda, mama nam nije rekla da si nas napustio u utorak, ali mi smo znali, ćutali smo. Ti si naša ljubav, ponos i štiti. Mali smo, voleli bi smo da si tu. Kažu nam da tako mora biti, mi želimo da si još tu deda - govorila je Lamija.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

