U Višem sudu u Bijelom Polju danas je posle skoro godinu od dvostrukog ubistva u Sokocu, počelo suđenje Aliji Balijagiću (64). On je, podsetimo, 24. oktobra 2024. godine u bijelopoljskom selu, hicima iz puške ubio brata i sestru, Jovana i Milenku Madžgalj, a zatim danima bežao od policije. Na kraju je uhapšen u jednom pribojskom selu, u Srbiji, i isporučen Crnoj Gori.

Predstavnik oštećene porodice i brat ubijenih, Velibor Madžgalj kazao je da ovde nije reč o ubistvu već o streljanju i da je za sve kriva policija OB Bijelo Polje i njihove srodničke veze, jer ni na koji način nije sprečila da dođe do zločina, te da je ne samo znala sve o kretanju naoružanog Balijagića, već ga je podstrekivala da ovo napravi.

Okrivljeni Bjelopoljac Alija Balijagić kazao je da brata i sestru Jovana i Milenku Madžgalj u selu Sokolac ne bi ubio da ga nisu isprovocirali, dodajući da je u pravcu sestre drugi hitac iz puške ispalio iz humanih razloga, da se ne muči.

On je to kazao danas u Višem sudu u Bijelom Polju pred kojim odgovara za dvostruko ubistvo u selu Sokolac 24. oktobra prošle godine, istakavši da ne želi da ponovo da iskaz pred sudom i da ostaje pri onom kod tužioca, koji je pročitan.

Istakao je da je pucao spolja kroz staklo prozora, kuda je i ušao u kuću nakon ubistva, dodajući da nije bilo nikakve premetačine, da su to medijske špekulacije, već da je samo uzeo neku majicu kako bi zaustavio krvarenje.

Foto: MUP

"Da sam imao oružje, upucao bih ga odmah"

- Madžgalje nikad ranije nisam poznavao, sreo niti video. Danima sam se skrivao od policije jer sam znao da me traže i krio se po napuštenim kućama, a meštanima sam se predstavljao kao lovac Drašković. Tog predvečerja video sam ženu kako grabi neko lišće i muškarca kako stoji pored kuće. Čovek me drsko pitao 'šta tražiš ovuda?'. Ja sam kazao da sam lovac,a on me pitao gde su mi onda kerad ako sam lovac. On me je oslovio sa 'džukelo' rekavši da idem da me više ne vidi tuda. Toliko sam bio isprovociran da sam imao oružje pucao bih isti čas u njega jer taj čovek nije imao nikakvog razloga da se tako ponaša prema meni - kazao je Balijagić, dodajući da je otišao u šumu i vratio se kada je pao mrak.

Objasnio je da je u Jovana pucao kroz staklo, nakon što je ispod postavio jedan ili dva betonska bloka, ali da nije hteo da mu puca u leđa, već da je sačekao da ustane, pa je pucao bočno u njega. Foto: MUP

"Ubio sam je iz humanih razloga"

- Ženu ne bih pucao da nije skočila i rekla 'džukelo, ubi mi brata' i pljunula me u lice. Ni tada ne bih pucao da nije pozvala policiju. Nakon prvog pucnja u grudi, pucao sam drugi put iz humanih razloga, jer sam znao da bi se samo mučila - kazao je Balijagić.

- Ona nije pala nakon prvog hica, video sam da je živa pa sam odlučio da pucam i drugi put da se ne muci - kazao je Balijagić.

Ponovio je da nije znao ko su, da je za imena i srodstvo saznao tek nakon što je uhapšen u Srbiji, te da nije bilo nikakvog razloga na nacionalnoj osnovi, što mu je pripisivano. Pojasnio je da da bi pre ubio četvoricu koja su ga pretukli, koji su muslimani i ponovio da mu je žao što to nije uradio. Foto: MUP

"To je bilo streljanje"

Balijagić nije želio da otkrije odakle mu oružje, ali je kazao da je imao dosta oružja koje je nabavio 20 dana ranije, i da mu je žao što nije pobio četvoricu komšija koji su ga pretukli i dolazili oko njegove kuće, isitčući da je policija Odeljenja bezbednosti Bijelo Polje znala da ih on čeka da dođu.

Zatražio je psihijatrijsko posmatranje ističući da je 32 godine proveo na robiji, i da je verovatno da ne bi pucao da je bio mlađi. Osim toga zatražio je da se otkrije čiji je drugi DNK nađen na čauri i ko su još dva donatora DNK materaijala nađenih na papirnoj maramici.

Predstavnik oštećene porodice i brat ubijenih Velibor Madžgalj kazao je da ovde nije riječ o ubistvu već o streljanju i da je za sve kriva policija OB Bijelo Polje i njihove srodničke veze, jer ni na koji način nije sprečila da dođe do zločina, te da je ne samo znala sve o kretanju naoružanog Balijagića, već ga je podstrekivala da ovo napravi.

- Policiji su meštani prijavljivali kretanje Balijagića, ali nisu ništa preduzeli. Mogli su da spreče zločin jer je od 20. do 24. oktobra bilo više dojava da se Balijagić kreće tim selima naoružan. 21. ili 22. oktobra policija ga je uhvatila i na jedan metar pustila da se udalji u šumu. Prijavljen je i da je bio u kući Veka Zejaka i policiji su poslate čak i njegove fotografije - kazao je on. Foto: MUP

Propusti u istrazi

Ukazao je na brojne propuste istrage, koja je umesto uveče odrađena tek sutra dan, da je uviđajem umesto tužiteljke Vanje Rakonjac rukovodio načelnik Regionalnog centra "Sjever" Haris Đurđević, koji je naređivao šta će da se radi.

- Pa su propustili da primete tragove krvi na posudi od sira nađenoj na prozoru i frižideru odakle je Balijagić izvukao posudu, zatim na ladici pored kreveta, podu i plafonu, nakon čega je tužiteljka tražila da se povrate i izuzmu tragove - rekao je on.

Madžgalj je kazao da isti policajci koju su sarađivali sa Balijagićem i danas rade u policiji.

Kao veoma simtomatično naveo je podatak da je odmah nakon ubistva policija znala da je njegovog brata i sestru ubio Alija Balijagić.

- Otkud su oni to znali? Otkud ta ideja, nije bilo sumnje ko ih je pobio, već da ih je on pobio isto veče? - zapitao se brat ubijenih.

Suđenje Balijagiću koji se suočava sa kaznom od 40 godina zatvora za teško ubistvo biće nastavljeno 20. oktobra.

(Vijesti)

