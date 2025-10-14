Bivši fudbaler i sin legendarnog Dragana Duleta Savića, Vujadin Savić, neretko je u žiži javnosti ne samo zbog urađenog na terenu i pored njega kao doskorašnji član stručnog štaba Crvene zvezde, već i zbog svojih stavova, tetovaža i porodičnog života sa glumicom Mirkom Vasiljević.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

 

 

Tetovaže Vujadina Savića - ogledalo vere i identiteta

Savić je poznat po brojnim tetovažama koje nose snažnu simboliku. Na levoj strani grudi istetovirao je lik svoje dugogodišnje partnerke Mirke, kao znak ljubavi i poštovanja.

FOTO: Printskrin Instagram savicvujadin

 

Na nadlaktici ima tetovažu crveno-bele navijačke grupe "Brigate", dok se na listu noge nalazi spomenik Pobednika u grbu Crvene zvezde, uz reči iz navijačke pesme: "Ne veruj im, sine!"

FOTO: Printskrin Instagram savicvujadin

 

Ovaj stih, delo legendarnog Bore Đorđevića, postao je simbol ponosa crveno-belog dela Beograda i Srbije, što je Savić više puta isticao kao deo svog identiteta.

Pored ovih motiva, Vujadin na telu nosi i tetovažu Hrama Svetog Save i stadiona "Rajko Mitić", popularne "Marakane" i doma fudbalera Crvene zvezde, dva simbola koji za njega predstavljaju duhovnost i ljubav prema klubu u kojem je ponikao i doskora radio.

FOTO: Printskrin Instagram savicvujadin

 

Vujadin Savić - porodica i javni život

Sa glumicom Mirkom Vasiljević, Savić ima četvoro dece. NJihova veza traje više od decenije, a Mirka je više puta naglašavala da je u osnovi njihovog odnosa poverenje.

- Ako nešto treba da saznam – saznaću onda kad bude vreme. Nikada mu nisam uzela telefon u ruke. Ako uspe nešto da sakrije, to se za mene nije ni desilo - izjavila je Mirka u jednom intervjuu, pokazujući zreo i opušten odnos prema njihovom odnosu.

Pokušaj iznude i privođenje osumnjičenog

Velika prašina podigla se zbog nedavnog slučaja bivšeg fudbalera Vujadina Savića, i partnera glumice Mirke Vasiljević.

Da podsetimo, javnost je nedavno začudila vest kako je bivši fudbaler Vujadin Savić i doskorašnji pomoćnik u stručnom štabu Crvene zvezde, iznenada prekinuo saradnju sa šampionom Srbije. Kao razlog za razilazak navedeni su privatni problemi Savića.

Foto: ATA images

 

 

Tu nije bio kraj iznenađenjima kada je Vujadin u pitanju, pošto su se danas pojavile vesti kako je pritvoren A. K. (određen mu je pritvor od 30 dana) pod sumnjom da je ucenjivao nekadašnjeg fudbalera fotografijama i snimcima. Mediji spekulišu kako je ucenjivač tražio 50.000 evra od Savića, da je Vujadin saslušan u policiji, kao i da navodnom ucenjivaču preti kazna od tri do pet godina zatvora.

