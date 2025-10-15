Modnu kreatorku Melinu DŽinović verio je u subotu uspešni biznismen (69). NJih dvoje uskoro prave veliku svadbu.

Bogati Englez uveliko sve sprema za njihovo venčanje, a kako izvor za "Blic" kaže, svadba će biti na njegovom novom brodu.

Foto: ATA images

 

- On već ima brod dugačak čak 48 metara, njega je kupio 2013. godine. Celo leto su proveli na njemu, ali on je odlučio da ga stavi na prodaju. Rešio je da kupi još veći brod na kom će napraviti gala svadbu u Monaku.

FOTO: Printskrin Instagram/hamelofficial

 

Kako izvor dalje navodi, brod će sve vreme ploviti tokom ceremonije i proslave.

- Ako sve bude teklo kako su planirali, svadba će biti na brodu koji će sve vreme ploviti. Biće to milionska svadba koja će se prepričavati. On je sve do sitnica isplanirao za taj dan i još uvek se dogovaraju oko svih detalja - zaključuje izvor.

SRAM VAS BILO! Albanci proslavili pobedu povicima "Umri Srbijo"
Sport

SRAM VAS BILO! Albanci proslavili pobedu povicima "Umri Srbijo"

POZNATO KO ĆE NA KLUPU SRBIJE Evo ko menja Dragana Stojkovića Piksija protiv Andore
Sport

POZNATO KO ĆE NA KLUPU SRBIJE Evo ko menja Dragana Stojkovića Piksija protiv Andore

BONUS VIDEO:

 

Pročitajte još

BOGATOM BIZNISMENU REKLA "DA": Verila se Melina DŽinović

BOGATOM BIZNISMENU REKLA "DA": Verila se Melina DŽinović

13:07

KO JE MELININ VERENIK 25 leta stariji, živi u čistom luksuzu

KO JE MELININ VERENIK 25 leta stariji, živi u čistom luksuzu

14:13

ŠOK ZA ŠOKOM: Melina se verila, Đina povukla drastičan potez

ŠOK ZA ŠOKOM: Melina se verila, Đina povukla drastičan potez

13:35

"ZNAM ZA NJEGOVU AFERU": Haris prevario Melinu?

"ZNAM ZA NJEGOVU AFERU": Haris prevario Melinu?

09:35

#Melina Galić #kretorka Melina Galić #Melina DŽinović #Melina DŽinović veridba #Melina DŽinović svadba #svadba #veridba #VIP
Komentari 0
ПОЛИТИЧКИ ПОТРЕС У УКРАЈИНИ: Зеленски ставио тачку

POLITIČKI POTRES U UKRAJINI: Zelenski stavio tačku