Modnu kreatorku Melinu DŽinović verio je u subotu uspešni biznismen (69). NJih dvoje uskoro prave veliku svadbu.
Bogati Englez uveliko sve sprema za njihovo venčanje, a kako izvor za "Blic" kaže, svadba će biti na njegovom novom brodu.
- On već ima brod dugačak čak 48 metara, njega je kupio 2013. godine. Celo leto su proveli na njemu, ali on je odlučio da ga stavi na prodaju. Rešio je da kupi još veći brod na kom će napraviti gala svadbu u Monaku.
Kako izvor dalje navodi, brod će sve vreme ploviti tokom ceremonije i proslave.
- Ako sve bude teklo kako su planirali, svadba će biti na brodu koji će sve vreme ploviti. Biće to milionska svadba koja će se prepričavati. On je sve do sitnica isplanirao za taj dan i još uvek se dogovaraju oko svih detalja - zaključuje izvor.
