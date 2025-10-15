U pripoveci Petra Kočića pred sudom je bio jazavac koji je pojeo kukuruz, a u selu Glušci u Mačvi, na sudu su završili zečevi! I to zato što su oglodali i trajno oštetili čak 900 sadnica dunje.

Parnicu koja se razlikuje od svih koje je imao u svojoj dugogodišnjoj uspešnoj karijeri, iako je od presude prošlo skoro deset godina, ni danas ne zaboravlja advokat Radosav Šobić.

On je zastupao voćara V. O. kojem su u zimu 2012. godine zečevi u potrazi za hranom "masakrirali" voćnjak. Od 1.000 sadnica od gladnih zečeva preteklo je svega 100!

Foto: Profimedia

 

 

- Domaćin je svaku sadnicu pojedinačno zaštitio mrežom, ali pošto je sneg napadao preko pola metra, uz to se i zaledio jer je zima bila ledena, zečevi su mlade sadnice oglodali pri vrhu zbog čega su se skoro sve osušile.

On je prvo je pokušao da sa Lovačkim udruženjem postigne sporazum, ali kada oni to nisu prihvatili podneo je tužbu - ispričao je advokat.

Suđenje je trajalo pune četiri godine. Sud u Bogatiću je u prvostepenom postupku odbio tužbu u celosti, ali posle žalbe morao je da zakaže novo suđenje.

Foto: Profimedia

 

 

Iz drugog puta sudija je presudio da lovačko udruženje isplati odštetu od 280.000 dinara uz obrazloženje da je i vlasnik voćnjaka delimično kriv za štetu koju su učinili zečevi.

- Nismo bili zadovoljni, pa smo uložili žalbu Apelacionom sudu. Ovaj sud je preinačio presudu i prihvatio zahtev u celosti, pa je na kraju lovačko udruženje vlasniku voćnjaka moralo da isplati oko 470.000 dinara. Sa kamatama, troškovima veštačenja i sudskog postupka ovaj iznos je dostigao 740.000 dinara - ispričao je Šobić.

(Informer)

