Melina DŽinović verila se za bogatog biznismena u Monaku koji je inače Englez, objavio je nedavno "Blic", a na društvenim mrežama je počela da kruži informacija da je taj njen novi izabranik - Toplica Spasojević.

Nijedan domaći medij nije objavio informaciju da je verenik Meline DŽinović, Toplica Spasojević, a on se ipak oglasio ovim povodom i demantovao glasine koje kruže samo na društvenim mrežama.

Foto: N. Fifić

 

 

- Informacija nema nikakve veze sa istinom. Toliko o srpskom novinarstvu, rekao je Toplica Spasojević za "Novu".

Verila se u Monaku

Melina DŽinović se u subotu verila za izabranika sa kojim već neko vreme uživa u ljubavi, a on ima 69 godina.

Pročitajte još

"VELIKA JE ŽRTVA": Pevačica o Janinom odnosu sa ćerkom

"VELIKA JE ŽRTVA": Pevačica o Janinom odnosu sa ćerkom

13:37

SNAŠLA SAM SE: Melina-"Živim povlašćen život,tu nema govora"

SNAŠLA SAM SE: Melina-"Živim povlašćen život,tu nema govora"

13:05

"FRAKTURA KUKA": Jelena Karleuša PALA sa stolice (VIDEO)

"FRAKTURA KUKA": Jelena Karleuša PALA sa stolice (VIDEO)

12:40

"Bila sam sa poznatim muškarcem, javnost nikad nije saznala"

"Bila sam sa poznatim muškarcem, javnost nikad nije saznala"

10:31

Nakon izvesnog vremena Melina i njen novi partner, odlučili su da ozvaniče svoju vezu te ju je on verio ove subote, psao je "Blic".

Foto: ATA images

 

 

Melinin verenik je toliko bogat, da ima pravu imperiju.

Prave veliku svadbu na jahti

Englez uveliko sve sprema za njihovo venčanje, a kako izvor za "Blic" kaže, svadba će biti na njegovom novom brodu.

- On već ima brod dugačak čak 48 metara, njega je kupio 2013. godine. Celo leto su proveli na njemu, ali on je odlučio da ga stavi na prodaju. Rešio je da kupi još veći brod na kom će napraviti gala svadbu u Monaku.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

 

Kako izvor za "Blic" dalje navodi, brod će sve vreme ploviti tokom ceremonije i proslave.

- Ako sve bude teklo kako su planirali, svadba će biti na brodu koji će sve vreme ploviti. Biće to milionska svadba koja će se prepričavati. On je sve do sitnica isplanirao za taj dan i još uvek se dogovaraju oko svih detalja - zaključuje izvor.

RADE BOGDANOVIĆ JASAN: Oni moraju da budu u startnih 11 Srbije, jedno ime iznenadilo
Sport

RADE BOGDANOVIĆ JASAN: Oni moraju da budu u startnih 11 Srbije, jedno ime iznenadilo

SRAM VAS BILO! Albanci proslavili pobedu povicima "Umri Srbijo"
Sport

SRAM VAS BILO! Albanci proslavili pobedu povicima "Umri Srbijo"

BONUS VIDEO:

#Toplica Spasojević #Toplica Spasojević i Melina DŽinović #Toplica Spasojević o Melini DŽinović #Melina DŽinović #Melina DŽinović Instagram #Melina DŽinović vesti #Melina DŽinović verenik #Melina DŽinović veridba #Melina DŽinović venčanje #Melina DŽinović svadba #verila se Melina DŽinović #VIP #Melina DŽinović dečko #Melina DŽinović novi dečko
Komentari 0
"ТО ЛИЦЕ, ТЕ УСНЕ..." Трамп поново изазвао пажњу коментаром о својој портпаролки Каролин Левит (28)

"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)