Melina DŽinović verila se za bogatog biznismena u Monaku koji je inače Englez, objavio je nedavno "Blic", a na društvenim mrežama je počela da kruži informacija da je taj njen novi izabranik - Toplica Spasojević.

Nijedan domaći medij nije objavio informaciju da je verenik Meline DŽinović, Toplica Spasojević, a on se ipak oglasio ovim povodom i demantovao glasine koje kruže samo na društvenim mrežama. Foto: N. Fifić

- Informacija nema nikakve veze sa istinom. Toliko o srpskom novinarstvu, rekao je Toplica Spasojević za "Novu".

Verila se u Monaku

Melina DŽinović se u subotu verila za izabranika sa kojim već neko vreme uživa u ljubavi, a on ima 69 godina.

Nakon izvesnog vremena Melina i njen novi partner, odlučili su da ozvaniče svoju vezu te ju je on verio ove subote, psao je "Blic". Foto: ATA images

Melinin verenik je toliko bogat, da ima pravu imperiju.

Prave veliku svadbu na jahti

Englez uveliko sve sprema za njihovo venčanje, a kako izvor za "Blic" kaže, svadba će biti na njegovom novom brodu.

- On već ima brod dugačak čak 48 metara, njega je kupio 2013. godine. Celo leto su proveli na njemu, ali on je odlučio da ga stavi na prodaju. Rešio je da kupi još veći brod na kom će napraviti gala svadbu u Monaku. Foto: ATA images/A. Ahel

Kako izvor za "Blic" dalje navodi, brod će sve vreme ploviti tokom ceremonije i proslave.

- Ako sve bude teklo kako su planirali, svadba će biti na brodu koji će sve vreme ploviti. Biće to milionska svadba koja će se prepričavati. On je sve do sitnica isplanirao za taj dan i još uvek se dogovaraju oko svih detalja - zaključuje izvor.

BONUS VIDEO: