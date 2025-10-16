Nataša Aksentijević glumu je diplomirala 2004. godine, a šira javnost ju je upoznala i zavolela pre svega kao voditeljku, u televizijskim formatima gde se isticala svojom neposrednošću, kao i duhovitim opaskama.

Malo je poznato da Nataša Akasentijević osim glumačke diplome ima i još jedno zvanje.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

 

 

Nataša ima doktorat iz oblasti komunikologije.

- Imam doktorat, ali to ne potenciram. Nikada u životu se nisam time bavila. U nekom periodu života imala sam više slobodnog vremena pa sam odlučila da doktoriram - otkrila je, u razgovoru sa Ognjenom Amidžićem.

