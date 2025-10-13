Glumicu Martu Keler javnost je zapazila nakon maestralno odigranog lika u filmu Srđana Karanovića "Virdžina" iz 1991. godine. Iako su je svi brzo zavoleli, nije se mnogo pojavljivala na televiziji, već se posvetila pozorištu.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Marta Keler (@martakeler28)

 

U ostvarenju Karanovića uspela je da dočara jedan od najstarijih crnogorskih običaja. Naime, porodice bez muškog potomstva smatrane su ukletim i osuđenim na propast, a da bi se spasle jedno žensko dete su proglašavale "virdžinom", tj. muškarcem, skrivajući istinu kao porodičnu tajnu.

Ova plavokosa umetnica danas ima 49 godina i živi na relaciji Beograd - Pirot, kako je veoma angažovana u tamošnjem Narodnom pozorištu. A svojevremno smo imali priliku i da je gledamo u "Velikom bratu".

Malo ko zna da je Marta već godinama u braku sa proslavljenim muzičarem Zijom Valentinom sa kojim ima sina Gordana.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Marta Keler (@martakeler28)

 

- Gordan je rođen malo ranije, ali vidim da je to sve sada u redu. Ma, šta su ljudi radili pre sto godina! Mali ima dva meseca i fino napreduje. Meni nije problem da noću ne spavam, nije mi problem da budem neispavana sutradan - istakla je Marta jednom prilikom.

Da nije sve u pravo vreme, već u svoje vreme, potvrdila je i Marta.

- Srećna sam što imam godine koje imam i u kojima sam našla pravi trenutak da imam dete. Baš je pravi trenutak. Jer, rešeno mi je pitanje posla i karijere. Negde sam se ostvarila kao glumica, čvrsto stojim na nogama. Već četiri godine član sam Pirotskog narodnog pozorišta", rekla je.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Marta Keler (@martakeler28)

 

Marta je i dalje zanosna lepotica koja pleni svojom energijom gde god se pojavi, a godine su njenom slučaju samo broj.

(Blic)

