Naime, odnedavno se među članovima žirija "Zvezda Granda" nalazi i Dragan Kojić Keba koji je sada imao prilike da se nađe oči u oči sa doskorašnjom snajkom. Nakon Sofijinog nastupa, ne znajući ko je kandidatkinja Dara Bubamara je rekla kako je podseća na Severinu što je izazvalo smeh.

- Meni si bila odlična, ali moram da ti kažem da me jako podsećaš na Kebinu bivšu snajku Severinu - rekla je Dara Bubamara, na šta je Sofija rekla:

- To sam ja. Ja sam isto bivša snajka.

- Molim? Kako, šta? Ja sam mislila na Severinu, pa kako? - zbunjeno je ponavljala Dara gledajući u Kebu.

- Ja sam druga snajka - objasnila je kandidatkinja.

- A ćutiš Kebo, ćutiš? - počeli su da viču ostali članovi žirija.

- Ja sam htela da kažem da ličiš na Severinu - pravdala se Dara.

- A gde baš to, gde baš to - kroz smeh je ponavljala Sofija.

- Svaka čast, Igor ima onda stvarno ukus za žene - začuđeno je rekla Dara. Foto: Instagram printskrin/sofijakaosofija

Mlađa od Igora 15 godina

Podsetimo, Igor je od Sofije stariji 15 godina, a njihov brak je trajao svega pet meseci. Kako se navodilo, došlo je do sporazumnog razvoda, a inicijator je bila Sofija.

- U početku je između njih sve bilo bajkovito i ličilo je kao da je prava ljubav na prvi pogled. Sofija je toliko bila zaljubljena u Igora da je bez razmišljanja pristala da se uda za njega nakon kraćeg zabavljanja. A Igor tek... On je toliko bio opčinjen Sofijom da je bio spreman da joj sve podredi i promeni život iz korena. Venčali su se u januaru na opšte iznenađenje njihovih porodica i prvih meseci živeli su idilično, što smo mogli da primetimo i po njihovim objavama na društvenim mreažama. Sofija je često provodila vreme i sa Igorovim roditeljima, pa je stalno Kebu postavljala na svoj profil, a Igoru je često spremala omiljena jela - govorio je sagovornik.

