Naime, odnedavno se među članovima žirija "Zvezda Granda" nalazi i Dragan Kojić Keba koji je sada imao prilike da se nađe oči u oči sa doskorašnjom snajkom. Nakon Sofijinog nastupa, ne znajući ko je kandidatkinja Dara Bubamara je rekla kako je podseća na Severinu što je izazvalo smeh.

- Meni si bila odlična, ali moram da ti kažem da me jako podsećaš na Kebinu bivšu snajku Severinu - rekla je Dara Bubamara, na šta je Sofija rekla:

- To sam ja. Ja sam isto bivša snajka.

- Molim? Kako, šta? Ja sam mislila na Severinu, pa kako? - zbunjeno je ponavljala Dara gledajući u Kebu.

Pročitajte još

SUZE U RODNOM SELU HALIDA BEŠLIĆA (VIDEO)

SUZE U RODNOM SELU HALIDA BEŠLIĆA (VIDEO)

15:59

Pevaču žena oprostila prevaru - zajedno otišli na hodočašće

Pevaču žena oprostila prevaru - zajedno otišli na hodočašće

15:20

HALID DOBIJA BISTU: Pokrenuta inicijativa

HALID DOBIJA BISTU: Pokrenuta inicijativa

14:54

SPAŠAVALI SU ME: Baja ostao bez bubrega "Istrulio je skroz!"

SPAŠAVALI SU ME: Baja ostao bez bubrega "Istrulio je skroz!"

14:49

- Ja sam druga snajka - objasnila je kandidatkinja.

- A ćutiš Kebo, ćutiš? - počeli su da viču ostali članovi žirija.

- Ja sam htela da kažem da ličiš na Severinu - pravdala se Dara.

- A gde baš to, gde baš to - kroz smeh je ponavljala Sofija.

- Svaka čast, Igor ima onda stvarno ukus za žene - začuđeno je rekla Dara.

Foto: Instagram printskrin/sofijakaosofija

 

 

Mlađa od Igora 15 godina

Podsetimo, Igor je od Sofije stariji 15 godina, a njihov brak je trajao svega pet meseci. Kako se navodilo, došlo je do sporazumnog razvoda, a inicijator je bila Sofija.

- U početku je između njih sve bilo bajkovito i ličilo je kao da je prava ljubav na prvi pogled. Sofija je toliko bila zaljubljena u Igora da je bez razmišljanja pristala da se uda za njega nakon kraćeg zabavljanja. A Igor tek... On je toliko bio opčinjen Sofijom da je bio spreman da joj sve podredi i promeni život iz korena. Venčali su se u januaru na opšte iznenađenje njihovih porodica i prvih meseci živeli su idilično, što smo mogli da primetimo i po njihovim objavama na društvenim mreažama. Sofija je često provodila vreme i sa Igorovim roditeljima, pa je stalno Kebu postavljala na svoj profil, a Igoru je često spremala omiljena jela - govorio je sagovornik.

Inače, Kebina ćerka Nataša Kojić svojevremeno je bila u vezi sa 12 godina starijim američkim muzičarem i to je jedini dečko kojeg je predstavila porodici. Šta je Keba rekao o njihovoj vezi, pročitajte u odvojenom tekstu.

SRAM VAS BILO! Albanci proslavili pobedu povicima "Umri Srbijo"
Sport

SRAM VAS BILO! Albanci proslavili pobedu povicima "Umri Srbijo"

POZNATO KO ĆE NA KLUPU SRBIJE Evo ko menja Dragana Stojkovića Piksija protiv Andore
Sport

POZNATO KO ĆE NA KLUPU SRBIJE Evo ko menja Dragana Stojkovića Piksija protiv Andore

#Sofija Dacić #Sofija Dacić i Igor Kojić #Sofija Dacić Instagram #Sofija Dacić snajka Dragan Kojić Keba #razvod Sofija Dacić i Igor Kojić #VIP
Komentari 0
АМЕРИКАНЦИ БЕЗ МИЛОСТИ: Осуђен брат Николе Јокића

AMERIKANCI BEZ MILOSTI: Osuđen brat Nikole Jokića