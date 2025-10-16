Pevačica Milica Pavlović oglasila se povodom slučaja iznude Vujadina Savića od strane A. K, osobe koja je uhapšena pod sumnjom da je pokušala da izvuče 50.000 evra od bivšeg fudbalera.

FOTO: ATA / A.Anhel

 

Milica je, govoreći za medije, istakla da zbog brojnih poslovnih obaveza nije detaljno ispratila slučaj, ali i da smatra da nije na njoj da bilo kome sudi.

- Moram biti iskrena, poznajem Mirku i Vujadina i imam predivno mišljenje o njima. Trenutno sam u džet-legu i na mrežama sam bila poslednjih pola sata kada sam imala priliku da vidim šta se dešava. Mogu da primetim da je sve baš uzelo maha. Nisam se preterano udubljivala, svakako, ja nisam ovde da sudim. Sem što ću reći da su Vujadin i Mirka bili predivni prema meni, ne bih ništa drugo komentarisala - rekla je Milica.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pevačica je dodala da ne želi da donosi zaključke dok ne bude poznata celokupna istina.

- Ne znam da li je istina i šta je istina, niti da li postoje dokazi. Nisam ispratila sve. Trudim se da radim na sebi i da ne osuđujem ljude. Nikada nisam prošla tim putem i bilo bi nezahvalno da sudim nekome. Najlakše je uperiti prstom u nekoga. Pa ljudi, niko nije bezgrešan.

Pritvor do 30 dana

A. K. je određen pritvor od 30 dana zbog postojanja opasnosti da boravkom na slobodi može da utiče na manipulaciju sa dokazima. Navodno, suma za koju je ucenjivan Savić iznosi oko 50.000 evra.

U sklopu akcije došlo je i do pretresa stana A. K. koji se nalazi na Vračaru kako bi se prikupili svi neophodni dokazi.

