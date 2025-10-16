Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ove nedelje je crnomorski lučki grad Odesu stavio pod vojnu upravu usled sukoba s dosadašnjim dugogodišnjim gradonačelnikom Genadijom Truhanovim. Zelenski je u utorak Truhanovu, koji je bio gradonačelnik Odese više od deset godina, oduzeo državljanstvo s obrazloženjem da poseduje ruski pasoš.

Truhanov to poriče i namerava da podnese tužbu protiv te odluke i da ostane gradonačelnik. Negirao je da ima rusko državljanstvo i odluku o oduzimanju ukrajinskog državljanstva nazvao je "protivzakonitom" te je poručio da će preduzeti pravne mere protiv odluke. On je poručio da će dokazati i odbraniti svoj slučaj na sudu, da neće napustiti zemlju te da je spreman da se brani i iz zatvora, kako je prenela "Ukrajinska pravda". Foto: Profimedia

Ukrajinska obaveštajna služba SBU saopštila je kako ima dokaze da Truhanov poseduje važeći ruski pasoš i na Telegramu je objavila njegovu fotokopiju. Navodni pasoš izdat je 15. decembra 2015. godine, a Truhanov insistira da je toga dana bio u Odesi. Kao dokaz, podelio je svoju objavu na društvenim mrežama od 15. decembra 2015, koja je uključivala fotografije na kojima je tog dana navodno prisustvovao sastanku izvan zgrade.

Ipak, gubitkom državljanstva gradski je čelnik automatski uklonjen s dužnosti jer ukrajinski zvaničnici ne smeju da imaju dvojno državljanstvo, a preti mu i deportacija. Centralni izborni komitet Ukrajine smatra da će ovlašćenja Genadija Truhanova prestati nakon što Gradsko veće Odese usvoji predsedničku uredbu o njegovom gubitku državljanstva, a dužnosti gradonačelnika obavljaće poverenik veća, kako je izvestila "Ukrajinska pravda".

Foto: Profimedia

Truhanov, koji je u više navrata optuživao Rusiju zbog brojnih napada na Odesu, od 2014. je gradonačelnik tog strateški važnog lučkog grada sa više od milion stanovnika. Zelenski je prošle nedelje optužio "gradske čelnike" Odese da nisu učinili dovoljno kako bi zaštitili građane od prošlomesečne poplave u kojoj je poginulo desetero ljudi.

Kontroverzna figura

Uspostavom vojne uprave u Odesi Zelenski će imati direktniju kontrolu nad gradom.

- Previše sigurnosnih pitanja u Odesi predugo je nerešeno - poručio je Zelenski u utorak, ne navodeći pojedinosti.

Ukrajinski predsednik je odlučio da imenuje Serhija Lisaka, dosadašnjeg načelnika Vojne uprave Dnjepropetrovske oblasti, za prvog načelnika vojne uprave grada Odese.

Zelensky has stripped Odessa mayor Gennady Trukhanov of Ukrainian citizenship on the grounds that he allegedly has a Russian passport. A photo of the passport in question has been published by SBU.



One oddity here is that H in his surname is transliterated as H not KH as it… pic.twitter.com/0NDknPjgG2 — Leonid Ragozin (@leonidragozin) October 14, 2025

Prema pisanju ukrajinskih medija, Lisak je služio u jedinici koja se bavila antidiverzantskim aktivnostima i odlikovan je Ordenom za hrabrost 3. reda. Dana 22. mart 2022. unapređen je u brigadnog generala. Nakon toga je, od 19. avgusta 2022. do 7. februara 2023. godine obavljao dužnost narednika ureda SBU-a u regiji Dnjepra.

S druge strane, Truhanov je u Ukrajini već godinama na glasu kao, najblaže rečeno, kontroverzna osoba. Navodi o ruskom pasošu prate Truhanova od 2014. godine, a informacije koje su izašle u tzv. Panamskim dokumentima iz 2016. takođe su sugerisale da ima rusko državljanstvo. Godine 2019. ruski sud presudio je da je pasoš izdat na njegovo ime nevažeći, no ukrajinske sigurnosne službe u to vreme opovrgnule te tvrdnje.

Truhanov je u Ukrajini dugo bio percipiran kao proruska figura. Godine 2014. pripadao je Stranci regija, stranci Viktora Janukoviča, bivšeg ukrajinskog predsednika kojga je podržavao Kremlj, a koji je svrgnut u revoluciji na Majdanu, koja je izbila zbog njegove odluke da ne potpiše sporazum o političkom pridruživanju i slobodnoj trgovini s Evropskom unijom. Kasnije se isticao kao strastveni ukrajinski patriota.

EXILED.



Zelensky strips Odessa mayor of Ukrainian citizenship for holding a Russian passport

Genadi Trukhanov had been accused of secretly possessing a Russian passport for a decade but had always denied the accusations.



The SBU itself published a photo of Trukhanov's alleged… pic.twitter.com/k88njsozBL — TeinaPosts.🇪🇺🇺🇦🇨🇦🇦🇺 (@RafaMorgan64) October 15, 2025

Prema pisanju odeskog portala Dumska, kako je preneo Euromajdan, ovaj slučaj ipak nije toliko izvanredan po pitanju Truhanovljevog državljanstva, već po tome što ga optužbe za korupciju od najmanje 25 miliona dolara do sada nisu uklonile s vlasti te da je pitanje zašto je "pao" upravo sada s obzirom da nagađanja o ruskom državljanstvu kruže već više od decenije.

Građanski aktivista i volonter Serhij Sternenko je prošle godine ponovno je rasplamsao kontroverzu objavljujući ono što je nazvao službenim ruskim dokumentima koji dokazuju Truhanovljevo državljanstvo te je takođe tvrdio da je Truhanov otvorio ruski bankovni račun u februaru 2022. godine.

U međuvremenu, Truhanov je, kako navodi Dumska, upravljao strateškom crnomorskom lukom Ukrajine, dok je navodno istovremeno milione preusmeravao u luksuzne londonske nekretnine i održavao veze s osobama iz sveta organizovanog kriminala, navodno iz ozloglašene odeske "naftne mafije" iz 90-ih godina.

Medij u svome tekstu od ponedeljka nabraja razne afere i navodno sumnjive poslove s kojima je navodno bio povezan Truhanov, a u kojima su se vrteli milioni. Navodno se Truhanovljeve veze protežu i izvan Ukrajine. Prema ovim informacijama, njegovo ime pojavljuje se u izveštaju italijanske policije iz 1998. u kojem je navodno identifikovan kao član kriminalne organizacije koja je kontrolisala pošiljke nafte i bila osumnjičena za pranje novca, trgovinu drogom i krijumčarenje.

Quelle che vedete sono copie di documenti riservati della Stazione Centrale operativa della polizia di Stato italiana. Girano nei media da quasi 10 anni. Riguardano il sindaco, per ora, di Odesa Gennadiy Trukhanov, al quale proprio ieri Zelensky ha revocato la cittadinanza 1/4 pic.twitter.com/CYt2PD5MJ4 — Vladislav Maistrouk (@MaistroukV) October 15, 2025

No, bilo kako bilo, Truhanovljeva gradonačelnička karijera je sada završena, a novi šef vojne uprave, navodi Dumska, možda preuzima neprijateljski nastrojeno gradsko veće čija ovlašćenja ostaju netaknuta. Uklanjanje celog sudskog zbora, kako se navodi, zahtevalo bi odobrenje Verhovne rade, ukrajinskog parlamenta.

Bivši savetnik Gradskog veća Odese Oleksij Potapski upozorio je u izjavi za taj lokalni portal da bi uklanjanje gradonačelnika moglo da vrati grad u "haos vakuma moći" usled stalnih ruskih napada i potrebe za pokretanjem sezone grejanja.

- Razne strukture će se urušiti poput domina. LJudi će napustiti svoje pozicije jer su radili gradeći određene odnose sa rukovodstvom - istakao je Potapski.

- Kako da u takvoj situaciji uđemo u sezonu grejanja? I sve negativnosti sada će ići direktno na Zelenskog. Smenio je Truhanova, sada će "predsednička osoba" voditi grad - zaključio je Potapski.