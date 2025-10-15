Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je danas da supruga predsednika SAD, Melanija Tramp, igra korisnu ulogu u rešavanju ukrajinskog konflikta, posebno u pitanjima vraćanja dece porodicama.

- Veoma korisnu ulogu igra supruga predsednika SAD, naročito u pitanjima vraćanja dece porodicama... Kao što je njen suprug i njegov tim "zagrizao" u razumevanje osnovnih uzroka celokupnog konflikta, tako je i Melanija Tramp posvetila značajnu pažnju tome da razjasni šta se zaista dešava sa ovom decom. Stepen laži oko ovog pitanja je užasan - rekao je Lavrov u intervjuu za Komersant. Foto: Profimedia

On je dodao da radni kontakti Rusije i SAD idu putem različitih kanala i po raznim pitanjima, ali kontakti na najvišem nivou trenutno nisu planirani.

- Radni kontakti idu putem različitih kanala i po različitim pitanjima. Kontakti na najvišem nivou trenutno nisu planirani - rekao je Lavrov.

Foto: Profimedia

Ruski ministar spoljnih poslova napomenio je i da izjave Donalda Trampa u vezi sa isporukama raketa "tomahavk" Ukrajini ni na koji način ne utiču na ono što su američki lider i predsednik Rusije Vladimir Putin razgovarali na Aljasci, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov.

- Nikakve njegove izjave o "tomahavku" ne utiču na ono što je suštinski bilo predmet razgovora na Aljasci. Čak bih rekao - i suštinski i praktično - istakao je Lavrov. Foto: Profimedia

Tramp je ranije izjavio da je skoro doneo odluku o mogućim isporukama "tomahavk" raketa Ukrajini, ali da želi da razume kako režim u Kijevu namerava da ih koristi.

Predsednik Rusije Vladimir Putin je naglasio da bi upotreba tih krstarećih raketa od Kijeva nanela štetu odnosima između Rusije i SAD.

On je dodao da bi njihova upotreba u Ukrajini bila nemoguća bez direktnog učešća američkih vojnika.

