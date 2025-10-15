Vesti NIČE JE OBOŽAVAO SRPSKE NARODNE PESME: Na današnji dan je rođen jedan od najvećih filozofa za kog se tvrdi da nikad nije dotakao ženu

TV zvezde ŠOKIRAO JAVNOST SVOJIM PONAŠANJEM: Šon Pen izašao na crveni tepih sa devojkom, pa uradio nešto što je sve zgrozilo

Porodica TIJANA DAPČEVIĆ PROGOVORILA O PORODIČNIM PROBLEMIMA I ODNOSIMA: Blokirana je, posvađale smo se...

Moda i lepota ROĐENA SESTRA DŽEKI KENEDI JE BILA PRINCEZA I MNOGO LEPŠA OD NJE: Ona je bila prva dama NJujorka, radila je sa Armanijem, čuveni pisac ju je obožavao

TV zvezde NATAŠA BEKVALAC POSLALA DAČI IKODINOVIĆU PORUKU POSLE RAZVODA: Maja Ognjenović odgovorila i sada svi pričaju o njenoj reakciji!

Recepti GIBANICA KOJU ĆETE PRAVITI STALNO: Kore se ovako savijaju, a onda nastaje čarolija... (RECEPT)

TV zvezde PUKLO PRIJATELJSTVO KOJE JE GODINAMA TRAJALO: Bruklin Bekam i Nikola Pelc izdali Selenu Gomez, svi se pitaju da li SVIMA okreću leđa

TV zvezde "BILA JE ZALJUBLJENA U MENE": Šok izjava slavne holivudske glumice o majci - pustila ju je da se slika naga za Plejboj sa 10 godina

TV zvezde LJUBAVNA PRIČA DULETA SAVIĆA I NJEGOVE SUPRUGE MARINE: Već 44 godine uživaju u skladnom braku, a evo kako je sve počelo

Stil poznatih PRINC VILIJAM I KEJT OBUČENI ZA DESETKU: On izgleda kao KRALJ, ona kao MODNA IKONA u ovom kaputu

TV zvezde GLUMAC KOJI JE BIO LUDO ZALJUBLJEN U MILENU DRAVIĆ: Družio se sa Gagom Nikolićem, a njegovoj ženi pisao najlepše stihove