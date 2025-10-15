Senat Sjedinjenih Američkih Država nije uspeo da obezbedi potrebnih 60 glasova za usvajanje zakona koji je prethodno usvojio Predstavnički dom, a kojim bi se okončala blokada vlade i produžilo finansiranje na naredni mesec.
Nijedan demokratski senator nije podržao predlog, prenosi CBS.
Blokada vlade u Americi traje već 14 dana, ističu mediji.
Republikanci odbijaju da pregovaraju o produženju poreskih olakšica za zdravstvenu zaštitu koje demokrate zahtevaju.
Planiran je sastanak u Kapitolu u 18 časova radi dogovora o daljim koracima.
Predsednik Predstavničkog doma Majk DŽonson ponovio je ranije tokom dana da neće sazvati sednicu dok Senat, gde većinu imaju demokrate, ne glasa za okončanje blokade.
(Tanjug)