Američki predsednik Donald Tramp u ponedeljak se obratio izraelskom parlamentu, govoreći ponosno kako je "nebo mirno, oružje utihnulo i zemlja konačno u miru".

Foto: Profimedia

Ipak, jedan deo svog govora, otprilike tri minuta, posvetio je kako bi se direktno obratio izraelsko-američkoj milijarderki Miriam Adelson (80) koja je takođe bila u parlamentu, sedeći u prostoru za posetioce. Foto: Profimedia

Ko je milijarderka Miriam Adelson?

Rođena je u Tel Avivu i služila je kao oficir u izraelskoj vojsci. Iako se njeno poslovno carstvo nalazi u SAD, većinu svog vremena provodi u Izraelu.

Bila je u pratnji sina Matana Adelsona i Likuda Boaza Bismuta, bivšeg glavnog urednika najvećih dnevnih novina "Israel Hajom", koji su u vlasništvu porodice Adelson.

Speaking in Israel, Trump suggests he moved the embassy to Jerusalem as a promise to the Adelsons, who he says have paid more visits to the White House than anyone he can think of.



He then says he asked Miriam if she loves Israel or America more and she refused to answer. Insane pic.twitter.com/jg9VXciRgg — Keith Woods (@KeithWoodsYT) October 13, 2025

Unazad nekoliko meseci, izraelski mediji pripisuju joj zasluge za podsticanje američkog predsednika da se zauzme za mirovne pregovore, piše "The Jerusalem Post". Foto: Profimedia

Čak joj je i Tramp u svom govoru dao velike zasluge za trenutne izraelsko-američke odnose.

- Svaki predsednik je govorio da će to učiniti, ali ja sam održao svoje obećanje. Nisam pokleknuo pod pritiskom, zvanično sam priznao glavni grad Izraela i preselio američku ambasadu u Jerusalim. Zar nije tako, Miriam? Pogledajte Miriam, tamo je iza, ustani! Miriam i Šeldon su dolazili u kabinet, zvali bi me. Mislim da su imali više poseta Beloj kući nego bilo ko drugi. Pogledajte je kako sedi tamo, tako nevino, a ima 60 milijardi dolara. Mislim da govori: "Ne, još." Obožava Izrael i često su dolazili. NJen muž bio je vrlo agresivan i uporan čovek, ali voleo sam ga, jako me podržavao. Nazvao bi i rekao: "Mogu li doći do tebe?", a ja bih odgovorio: "Šeldon, ja sam predsednik SAD, ne ide to baš tako." Ali onda bi se samo pojavio na vratima. Zaslužni su za mnogo toga, uključujući i to što su me naveli da razmislim o Golanskoj visoravni, što je verovatno jedna od najboljih stvari koja se dogodila - rekao je Tramp u svom govoru. Foto: Profimedia

Finansiranje Trampove predsedničke kampanje - oko 300 miliona dolara

NJen uticaj na Trampa seže do njegove predsedničke kampanje 2016. godine, kada su mu Miriam i njen pokojni suprug, kazino magnat Šeldon, donirali više od 100 miliona dolara. Kasnije su mu, prema nekim procenama, donirali još 200 miliona, od čega samo Miriam 95 miliona za izbore 2024. godine. Adelsonovi su odigrali ključnu ulogu u izradi Trampovih proizraelskih protokola, poput preseljenja američke ambasade u Jerusalim, kao što je napomenuo i sam Tramp.

- Miriam, ustani, molim te. Ona voli ovu zemlju. Ona i njen muž su neverovatni, jako nam nedostaje. Zapravo sam je jednom pitao, sad ću joj možda stvoriti nevolje zbog ovoga, pitao sam je: "Znam da voliš Izrael, ali šta voliš više, SAD ili Izrael?" Odbila je da odgovori, što možda znači Izrael, moram priznati. Volimo te, hvala ti, draga, što si ovde, velika mi je čast. Ona je divna žena - zaključio je Tramp u svom govoru u parlamentu. Foto: Profimedia

I košarkaški klub u njenom vlasništvu

Miriam Adelson je tokom poslednjih godina postala i većinski vlasnik košarkaškog kluba Hapoel Jerusalim. Bogatstvo je izgradila sa suprugom, a porodica je već duže vreme jedan od najvećih izvora novca u kampanjama republikanskih kandidata.

Tokom poslednja tri izbora zdušno je podržavala Trampa.

Kako navodi Forbs, udovičina neto vrednost procenjena je na oko 34,8 milijardi dolara. Posle Hamasovog napada na Izrael 7. oktobra 2023. godine, Adelson je objavila da su "oni koji ne podržavaju Izrael u kampanji protiv Hamasa za nju i Izraelce mrtvi".

(Jutarnji.hr)

