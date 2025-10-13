Najnoviji signal stigao je od Gergeja Guljaša, ministra u vladi i šefa Kancelarije premijera Viktora Orbana, koji je na društvenim mrežama objavio video u kojem je ponovo otvorio pitanje Varginog povratka dve godine nakon što je afera u kojoj je učestvovala dovela do pada predsednice Katalin Novak. Judit Varga je bivša supruga najpopularnijeg opozicionog lidera Petera Mađara.

- Molim vas, učinite sve da se Judit Varga vrati, nikada nisam video ovakvu želju naroda za povratkom jednog političara.

Guljaš je dodao da je time poslao jasnu poruku bivšoj ministarki da se vrati u politiku.

Podrška ne iznenađuje: pored toga što su bili partijski saborci, poznato je i da Guljaš i Varga gaje prijateljski odnos.

Orban: "Judit Varga ima premijerske sposobnosti"

Šef poslaničke grupe Fidesa, Mate Kočiš, u avgustu je takođe rekao da se nada njenom povratku. Jedini oštriji komentar došao je od ministra Janoša Lazara, koji je rekao da je Varga "napravila ogromnu grešku i doživela pad koji se u njihovoj zajednici ne prašta".

Zašto je Judit Varga morala da podnese ostavku?

Judit Varga bila je ministarka pravde u Orbanovoj vladi kada se saznalo za veliku aferu predsednice Mađarske Katalin Novak.

Za ostavku se odlučila jer je bila na poziciji ministra pravde kada je predsednica Mađarske Katalin Novak potpisala rešenje o pomilovanju osobe osuđene za prikrivanje zločina koje je počinio seksualni napasnik u domu za decu.

- Predsednica Republike Mađarske podnela je ostavku. Od promene sistema, za validnost pojedinačne odluke predsednika o pomilovanju potreban je supotpis ministra pravde. Nastavila sam više od 25 godina staru praksu koju ministar pravde priznaje, a kada je reč o predsednikovoj odluci o pomilovanju. Preuzimam političku odgovornost za potpisivanje odluke predsednika - rekla je tada Varga.

Bivši muž najveći Orbanov protivnik, ona ga nazvala "stvorenjem"

U javnosti se retko pojavljivala od ostavke u februaru 2024. Jedini intervju dala je u emisiji "Frizbi", gde nije govorila o aferi sa pomilovanjem, ali je iznosila detalje iz braka optužujući bivšeg muža, opozicionog lidera Petera Mađara, za nasilje.

Mađar: "Nikada neću reći lošu reč o Judit"

Na poslednji Guljašev video reagovao je i Peter Mađar, danas lider najveće opozicione stranke Tisa. Na Fejsbuku je napisao:

Ipak, dodao je da nikada neće govoriti loše o bivšoj supruzi.

- Ponosan sam što sam 18 godina mogao da je zovem svojom partnerkom i zauvek ću joj biti zahvalan za naša tri divna sina.

"Orban nije bio toliko ljut na nju"

Politički analitičar Atilla Tibor Nađ smatra da je proces rehabilitacije Varge već počeo:

On ocenjuje da bi simpatizeri Fidesa sa oduševljenjem prihvatili njen povratak, ali da bi zbog Lazarovog negativnog stava moglo doći do unutrašnjih trzavica. Takođe podseća da Fides u poslednjih godinu i po dana nije uspeo da pronađe zamenu za Vargu i Katalin Novak.

- NJih dve su imale snažno javno prisustvo, a povratak Varge bio bi značajan za stranku pod uslovom da uspe da uverljivo objasni svoju ulogu u aferi. U suprotnom, povratak bi mogao naneti više štete nego koristi.

Bivši supružnici u politici

Nađ ističe i da bi povratak Varge na političku scenu stvorio "jedinstvenu i kontroverznu situaciju", jer bi se prvi put u poslednjih 35 godina u Mađarskoj bivši supružnici, Varga i Mađar, našli jedno naspram drugog u prvoj političkoj ligi i to pred izbore.

