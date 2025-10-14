Poruka američkog predsednika ilustrovana je fotografijom naslovne stranice knjige italijanske čelnice, koja je upravo prevedena na engleski.

- Nabavite svoj primerak već danas - predložio je Donald Tramp.

Američki predsednik Tramp (79) ne krije divljenje prema italijanskoj premijerki. U ponedeljak se u Šarm el-Šeiku, na marginama samita o Gazi u Egiptu nije ustručavao da je nazove "predivnom mladom ženom".

Foto: Profimedia, Shutterstock

 

- Ne smem to da kažem, jer je, kažete li to, obično kraj vaše karijere, ali ona je predivna mlada žena - rekao je u govoru američki predsednik, koji je supredsedao ovom međunarodnom konferencijom.

- E pa rizikovaću - dodao je američki predsednik, pogledom tražeći Đorđu Meloni. - Gde je ona? Ne smeta vam ako kažem da ste lepi? Jer to je istina.

Pročitajte još

"TO LICE, TE USNE" Tramp o mladoj saradnici - neprimereno?

"TO LICE, TE USNE" Tramp o mladoj saradnici - neprimereno?

16:50

"MIRIJAM USTANI, VIDITE JE" Ko je žena koju je Tramp istakao

"MIRIJAM USTANI, VIDITE JE" Ko je žena koju je Tramp istakao

18:13

Jedna od najvećih EU zemalja ZABRANJUJE burke u javnosti

Jedna od najvećih EU zemalja ZABRANJUJE burke u javnosti

22:49

SLIKA IZ MLADOSTI: Melanija ipak nije prirodna lepotica?

SLIKA IZ MLADOSTI: Melanija ipak nije prirodna lepotica?

08:25

SRAM VAS BILO! Albanci proslavili pobedu povicima "Umri Srbijo"
Sport

SRAM VAS BILO! Albanci proslavili pobedu povicima "Umri Srbijo"

POZNATO KO ĆE NA KLUPU SRBIJE Evo ko menja Dragana Stojkovića Piksija protiv Andore
Sport

POZNATO KO ĆE NA KLUPU SRBIJE Evo ko menja Dragana Stojkovića Piksija protiv Andore

BONUS VIDEO:

#Đorđa Meloni #Donald Tramp #Italija vesti #SAD vesti #Amerika vesti
Komentari 0
ХИТНО СЕ ОБРАТИО ВУЧИЋ НАКОН РАЗГОВОРА СА РУСИМА О НИС-У: Грађани будите мирни, несташице нафте и енергетске кризе неће бити (ВИДЕО)

HITNO SE OBRATIO VUČIĆ NAKON RAZGOVORA SA RUSIMA O NIS-U: Građani budite mirni, nestašice nafte i energetske krize neće biti (VIDEO)