Poruka američkog predsednika ilustrovana je fotografijom naslovne stranice knjige italijanske čelnice, koja je upravo prevedena na engleski.

- Nabavite svoj primerak već danas - predložio je Donald Tramp.

Američki predsednik Tramp (79) ne krije divljenje prema italijanskoj premijerki. U ponedeljak se u Šarm el-Šeiku, na marginama samita o Gazi u Egiptu nije ustručavao da je nazove "predivnom mladom ženom". Foto: Profimedia, Shutterstock

- Ne smem to da kažem, jer je, kažete li to, obično kraj vaše karijere, ali ona je predivna mlada žena - rekao je u govoru američki predsednik, koji je supredsedao ovom međunarodnom konferencijom.

- E pa rizikovaću - dodao je američki predsednik, pogledom tražeći Đorđu Meloni. - Gde je ona? Ne smeta vam ako kažem da ste lepi? Jer to je istina.

