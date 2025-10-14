Melanija Tramp, prva dama i supruga Donalda Trampa, našla se u centru pažnje zbog spekulacija o svojim estetskim intervencijama.

Ono što je medijima posebno interesantno jeste da ona i dalje negira da je ikada imala plastične operacije, a pokazala je i dosad neobjavljene fotografije iz mladosti u promo snimku svojih memoara.

Ipak, dr Geri Linkov, istaknuti plastični hirurg iz NJujorka, procenjuje da je Melanija potrošila oko 203.000 dolara na razne estetske korekcije.

NJegova analiza uključuje operaciju nosa, filere, botoks, pa čak i zatezanje lica, a sve to sugeriše na transformaciju njenog izgleda tokom godina. Foto: Profimedia

U videu na Jutjub platformi, koji je privukao veliku pažnju, dr Linkov prikazuje Melanijine fotografije iz 1987. kada je imala samo 17 godina.

On ističe njene prirodne karakteristike, ali upoređujući slike iz različitih perioda njenog života, sugeriše da su neki aspekti njenog izgleda promenjeni.

Prema njegovim procenama, operacija nosa se desila negde oko 1998. godine, a otad su se, čini se, dogodile i druge intervencije.

Melanijine usne su se činile punijim, što dr Linkov pripisuje mogućoj upotrebi kolagena ili silikona pre nego što su fileri postali odobreni.

U analizi njenog izgleda u četrdesetim godinama, dr Linkov primećuje promene koje ukazuju na moguće zatezanje lica i upotrebu botoksa. Međutim, naglašava da su mnogi od ovih zahvata spekulativni i da je teško doneti konačne zaključke bez njenog priznanja.

Melanija je ranije izjavila da je "protiv botoksa" i "protiv filera", naglašavajući da se brine o svojoj koži i telu prirodnim putem.

Dok neki stručnjaci sumnjaju u njene tvrdnje, dr Geri Motiki, drugi plastični hirurg, veruje da su mogući neki manji zahvati, kao i operacija nosa.

(Srećna Republika)

