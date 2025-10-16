Užičanka Bojana Filipović je svetski fenomen. Ona piše i čita unazad. NJom su bavili mnogi svetski stručnjaci i neurolozi, a na Harvardu naučnici su utvrdili da je Bojana fenomen u prostornoj orijentaciji i da je nadprosečno inteligentna.

O ovoj jedinstvenoj Užičanki, japanska produkcija snimila je i kraći dokumentarni film.

- Zanimljivo je da sam rođena naopako i da sam počela da hodam unazad. Imala sam lošu orijentaciju u prostoru još kao mala. Kako je krenula škola, nisam mogla da pišem i čitam. Najveći problem krenuo je od petog razreda, profesorka je non stop pokušavala da me ispravi - opisuje Bojana.

Foto: Jutjub printskrin/UNA TELEVIZIJA

 

Ono što Bojanu izdvaja od drugih jeste što prilikom pisanja papir rotira za 180 stepeni, piše s desna na levo i odozdo ka gore. Okolina to čudno prihvata i neretko ima brojne anegdote.

- Jednom sam zaboravila u restoranu, okrenula sam jelovnik naopako. U bankama se otimaju sa mnom oko papira, ne daju mi da pišem tako...

Pročitajte još

REČ ISKUSNOG MEHANIČARA To je najveći neprijatelj akumulatora

REČ ISKUSNOG MEHANIČARA To je najveći neprijatelj akumulatora

16:19

STARO VEROVANJE: Zašto se kaže „NAZDRAVLJE“ kada neko kine?

STARO VEROVANJE: Zašto se kaže „NAZDRAVLJE“ kada neko kine?

09:26

"Najveći šok zadesio me u tramvaju, to je nemoguće u Parizu"

"Najveći šok zadesio me u tramvaju, to je nemoguće u Parizu"

13:52

Čuveni ruski psiholog objasnio šta je najveći NEUSPEH života

Čuveni ruski psiholog objasnio šta je najveći NEUSPEH života

13:36

Bojanom su se bavili mnogi svetski psiholozi i stručnjaci, a doktorka sa Harvarda nakon ispitivanja ustanovila je da je Užičanka fenomen u prostornoj orijentaciji i da ima izmenjenu percepciju okoline.

(Kurir)

MA, KAKVI! TO NIJE ISTINA: Danil Medvedev progovorio o temi koja zanima čitav svet
Sport

MA, KAKVI! TO NIJE ISTINA: Danil Medvedev progovorio o temi koja zanima čitav svet

RADE BOGDANOVIĆ JASAN: Oni moraju da budu u startnih 11 Srbije, jedno ime iznenadilo
Sport

RADE BOGDANOVIĆ JASAN: Oni moraju da budu u startnih 11 Srbije, jedno ime iznenadilo

BONUS VIDEO:

#Užičanka #Užice vesti #pisanje unazad #Harvard #zanimljivosti #Bojana Filipović #Užičanka Bojana Filipović
Komentari 0
ТРАНС ОСОБА ОСИМ ВУЈАДИНА НАВОДНО УЦЕЊИВАЛА И ДРУГЕ МОЋНИКЕ: Ево ко се све нашао на списку рекетирања

TRANS OSOBA OSIM VUJADINA NAVODNO UCENJIVALA I DRUGE MOĆNIKE: Evo ko se sve našao na spisku reketiranja