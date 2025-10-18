Na društvenim mrežama nedavno je osvanula lažna vest koja je prenosila informaciju da je preminuo pevač Miroslav Ilić.

Miroslav Ilić se tim povodom hitno oglasio na svom Instagram profilu i demantovao lažne navode.

- Dragi moji višedecenijski verni fanovi, znate da se ne oglašavam povodom ovakvih stvari, ali ovoga puta moram da ih demantujem. Naslovi poput „Umro Miroslav Ilić“… nisu samo neistiniti, oni su bezdušni. Da razjasnimo odmah, ja sam živ, zdrav i što je najvažnije, i dalje pevam - započeo je Ilić i dodao:

- Sve zlonamerne ljude moram da razočaram, ali Aleja velikana će pričekati na mene - napisao je Miroslav Ilić.

(Alo)

