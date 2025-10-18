Rekao je da je u petak uveče vodio dug razgovor telefonom sa Zelenskim.

- Poseta nije bila ono što je Zelenski želeo. Mislim da to mogu reći i ovde - dodao je tokom civilnog dijaloga u Mešedeu.

- Evropa mora još više pomoći jer rat može da se završi samo ako je Ukrajina vojno jaka - rekao je on, dodajući da će raditi na podršci Ukrajini "finansijski, politički i, naravno, vojno".

- Kapitulacija Ukrajine nije opcija, jer bi onda Rusija napala sledeću evropsku zemlju - zaključio je Merc, prenosi "Kurir".

KAKO ĆE PUTIN DOLETETI U BUDIMPEŠTU NA SASTANAK SA TRAMPOM? Moskva tajnovita - "Još je rano..."
Planeta

KAKO ĆE PUTIN DOLETETI U BUDIMPEŠTU NA SASTANAK SA TRAMPOM? Moskva tajnovita - "Još je rano..."

ZBOG OVOGA SE OGLASILA I EVROLIGA: Svi pričaju o sceni nakon meča Zvezda - Real (FOTO)
Sport

ZBOG OVOGA SE OGLASILA I EVROLIGA: Svi pričaju o sceni nakon meča Zvezda - Real (FOTO)

BONUS VIDEO

Pročitajte još

"Donalde, ko je bolji - Putin ili Zelenski?"

"Donalde, ko je bolji - Putin ili Zelenski?"

21:00

PRAVAC MAĐARSKA: Srbijo, upomoć! Kojim putem stiže Putin?

PRAVAC MAĐARSKA: Srbijo, upomoć! Kojim putem stiže Putin?

16:49

"OČEKUJEMO PUTINOVO HAPŠENJE" Sud o sastanku u Budimpešti

"OČEKUJEMO PUTINOVO HAPŠENJE" Sud o sastanku u Budimpešti

17:26

"Da nije blata, Putin bi dobio rat za nedelju dana"

"Da nije blata, Putin bi dobio rat za nedelju dana"

22:16

#Vlodomir Zelenski #Vladimir Zelenski #Volodimir Zelenski #Tramp #Tramp i Zelenski #Bela kuća vesti #bela kuća #rat u Ukrajini 2022 #rat u Ukrajini #rat u Ukrajini uživo #rat u Ukrajini najnovije vesti #SAD vesti #Amerika vesti #Fridrih Merc
Komentari 0
ЗБОГ ОВОГА ЈЕ НИКОЛА ЈОКИЋ ВЕЛИКИ! Америка бруји о овом разговору (ВИДЕО)

ZBOG OVOGA JE NIKOLA JOKIĆ VELIKI! Amerika bruji o ovom razgovoru (VIDEO)