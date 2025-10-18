Rekao je da je u petak uveče vodio dug razgovor telefonom sa Zelenskim.

- Poseta nije bila ono što je Zelenski želeo. Mislim da to mogu reći i ovde - dodao je tokom civilnog dijaloga u Mešedeu.

- Evropa mora još više pomoći jer rat može da se završi samo ako je Ukrajina vojno jaka - rekao je on, dodajući da će raditi na podršci Ukrajini "finansijski, politički i, naravno, vojno".

- Kapitulacija Ukrajine nije opcija, jer bi onda Rusija napala sledeću evropsku zemlju - zaključio je Merc, prenosi "Kurir".

