Pravno gledano, režim sankcija EU ne sprečava Vladimira Putina da poseti Mađarsku, ali to čini logistički i politički veoma složenim.

Od početka rata u Ukrajini 2022. godine, Evropska unija je uvela neke od najstrožih sankcija u svojoj istoriji, uključujući potpunu zabranu ulaska ruskih aviona u vazdušni prostor zemalja članica.

Prema Uredbi Saveta (EU) br. 833/2014, izmenjenoj Uredbom (EU) 2022/334, svim avionima u vlasništvu, registrovanim ili kontrolisanim od strane Rusije zabranjen je ulazak, sletanje ili prelet vazdušnog prostora EU.

Ova mera se odnosi i na državne i vladine avione, uključujući i one koje koristi ruski predsednik. Međutim, uprkos takvoj opštoj zabrani, ista uredba predviđa mogućnost ograničenih izuzeća koja države članice mogu odobriti u određenim okolnostima.

Jedan član Uredbe navodi da „nadležni organi države članice mogu ovlastiti vazduhoplov da sleti, poleti ili leti iznad njene teritorije ako je to neophodno u humanitarne svrhe ili u bilo koju drugu svrhu koja je u skladu sa ciljevima ove Uredbe“.

Foto: Profimedia

Ova de jure odredba daje državama članicama pravo da odobre jednokratni izuzetak za određeni let, na primer za humanitarnu misiju ili diplomatsku posetu, bez kršenja režima sankcija. U praksi, to znači da svaka zemlja ima suvereno pravo da privremeno ukine zabranu unutar sopstvenog vazdušnog prostora.

Ali logistika i političke implikacije su složene. Ako bi Putin leteo za Budimpeštu preko vazdušnog prostora EU, Mađarska bi prvo morala zvanično da odobri sletanje i poletanje ruskog državnog aviona koristeći ovaj zakonski izuzetak, što ne bi bio problem. Ali zemlje čiji bi vazdušni prostor bio na ruti takođe bi morale pojedinačno da izdaju dozvole za privremeni prelet, što je politički osetljivo i svakako ne bi bilo moguće bez širih konsultacija EU i jasnog stava da je Putinov dolazak u Budimpeštu dobrodošao korak.

Takve dozvole ne bi ukinule ukupnu zabranu, već bi se odnosile samo na taj konkretan let.

Druga opcija bi bila da se potpuno izbegne vazdušni prostor EU, tako da bi Putinov avion leteo iznad zemalja koje nisu članice EU, poput Srbije ili Turske, pre nego što uđe u Mađarsku.

