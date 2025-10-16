Tri policajca italijanske nacionalne žandarmerije, karabinjera, poginula su, a 13 osoba je povređeno u eksploziji tokom deložacije iz kuće u severoistočnom gradu Veroni u utorak, javlja agencija ANSA.

Eksplozija se dogodila u kući u kojoj su se zabarikadirala dvojica braće - Franko, Dino i Marija Luiza Ramponi, već poznata po sličnim incidentima u prethodnoj godini, a kako navode mediji, Marija je izazvala eksploziju. Prema izvorima bliskim istrazi, kuća je bila napunjena plinom, a eksplozija se dogodila kada su ulazna vrata otvorena tokom deložacije koja je planirana danima, nakon nekoliko neuspelih pokušaja da se tri brata uklone s imanja nakon što su pretili da će sve dići u vazduh. Foto: Profimedia

Jedna žena iz kuće je povređena i prevezena u bolnicu, dok su dva brata zbrinuta – jedan je uhapšen, dok je drugi još u bekstvu.

Ministar unutrašnjih poslova Mateo Pjantedosi nazvao je događaj "užasnim", dok je glavni tužilac Verone, Rafaele Tito, rekao da je u pitanju "neopisiva tragedija". Ministar odbrane Gvido Kroseto izrazio je saučešće porodicama poginulih karabinjera.

Kuća je potpuno sravnjena sa zemljom, eksplozija je pogodila i vatrogasce koji su bili na terenu, a operacija detonacije ranije je bila odložena zbog pretnji braće da će izazvati eksploziju. Na lice mesta poslate su specijalne jedinice karabinjera i antiteroristički agenti. Foto: Profimedia

Kako je žena digla kuću u vazduh?

Policija je takođe navela da su kanisteri sa gasom i ostaci Molotovljevih koktela pronađeni u kući. Vatrogasci su pronašli pet kanistera koji su bili postavljeni u više soba kuće i sada su nagomilani u dvorištu.

Kuća je bila napunjena gasom, verovatno oslobođenim iz više kanistera, s obzirom na snažnu eksploziju koja je izazvala urušavanje zgrade, naveli su zvaničnici. Foto: Profimedia

- Žena koja je bila u kući verovatno je postavila fitilj, dok su dva brata očigledno bila u nekoj vrsti podruma - kazali su oni.

Kuća je bila dvospratna i potpuno uništena. Dva člana porodice su uhapšena, žena je završila u bolnici, a istraga o ovom stravičnom incidentu i dalje traje.

(Blic)

BONUS VIDEO: